As I walked through Κολωνάκι

And the scent of πορτοκάλι

Saw the snake of Αμπελάκη

In the trees of green φιστίκια

Black eyelashes wait for me

Η περιπέτεια με τα πικρά χρόνια του Μάρκου Βαμβακάρη τελείωσε αναπάντεχα το 1959, όταν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μ’ ένα ποδήλατο πήγε στο σπίτι του, στην Κοκκινιά, απεσταλμένος του Τσιτσάνη που ήταν εκείνη την περίοδο καλλιτεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Κολούμπια. «Μάρκο, αδελφέ», του είπε ο Γρηγόρης, «θα γυρίσουμε σε δίσκους τα παλιά σου τραγούδια κι ό,τι καινούργιο μας φτιάξεις». Από τότε αρχίζει μια καινούργια περίοδος δημιουργίας για τον Μάρκο, που κρατάει δώδεκα χρόνια. Δηλαδή μέχρι τον θάνατό του (8 Φεβρουαρίου 1972). Παλιά και νέα τραγούδια του Μάρκου τραγούδησαν τότε: Μπιθικώτσης, Γκρέυ, Λύδια, Πάνου, Γκρέκα, Διονυσίου, Καμπάνης, Ρεπάνης, Ζαμπέτας, Νέγκρι, Μοσχολιού και νεώτεροι ερμηνευτές: «Φραγκοσυριανή», «Αλεξανδριανή», «Μαύρα μάτια», «Διαζύγιο», «Πρωθυπουργός», «Αντιλαλούν οι φυλακές», «Κάβουρας», «Κορδελιώτισσα κ.ά. Από αυτές τις εκτελέσεις γνώρισε ο πολύς κόσμος το έργο του Βαμβακάρη και αγάπησε περισσότερο το ρεμπέτικο.

Πώς ο Alex Κapranos – ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του – των Franz Ferdinand, αγάπησε ή έμαθε τον Μάρκο Βαμβακάρη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο νέο τους άλμπουμ, «The Human Fear», συμπεριλαμβάνεται η εκδοχή τους, για τα «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» ( στίχοι, μουσικοί Μάρκος Βαμβακάρης, α΄εκτέλεση Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 78 στροφών της His Master Voice, ΑΟ – 5652, 1960) με τίτλο ««Black Eyelashes».

Σε συνέντευξή του, στο www.stereogum.com, ο Alex Κarpanos, σημειώνει για το τραγούδι αυτό τα εξής: «Σε αυτό το τραγούδι προσπαθώ να βρω την ελληνική μου ταυτότητα και αποτυγχάνω, και κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζω την κατάσταση. Είναι αστείο γιατί ενώ κάνω ρεμπέτικο ενώ δεν πρόκειται να κάνω ποτέ ρεμπέτικο, γιατί δεν είμαι ρεμπέτης. Αλλά μου αρέσει αυτή η μουσική. Σε όλη μου τη ζωή, προσπαθούσα να βρω την αίσθηση της ελληνικότητας μου και το άκουσμα αυτής της μουσικής ήταν ένας τρόπος με τον οποίο θα το έκανα: θα έκλεινα τα μάτια μου και θα με μετέφεραν πίσω σε κάποιο κάπνισμα στον Πειραιά τη δεκαετία του 1920. Ήταν μια πολύ εξωτική εμπειρία (…) Γι’ αυτό τραγουδάω στο τραγούδι: Πήγαινα στην Ελλάδα και ο κόσμος έλεγε, «Είσαι Έλληνας, αλλά δεν είσαι πραγματικά Έλληνας; Φαίνεσαι αρκετά ξανθός για Έλληνα». Αυτή η αίσθηση δεν είναι μοναδική για μένα. Νομίζω ότι όποιος είναι παιδί ενός μετανάστη, ή το παιδί ενός παιδιού ενός μετανάστη, νιώθει σαν να ξέρει από πού είναι και όμως ξέρει ότι ποτέ δεν θα είναι πραγματικά από εκεί. Γι’ αυτό τραγουδάω σε αυτό το τραγούδι..»

Είναι εξωτικό όντως το «Black Eyelashes». Δεν είναι ακριβώς ροκ, δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικο, δεν είναι ακριβώς λαϊκό. Δεν ακούγεται πολύ ελληνικό. Αλλά έχει κάτι που το κάνει να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διασκευή. Οι στίχοι είναι διαφορετικοί και την μουσική του, υπογράφει ο Alex Kapranos. Ουσιαστικά αποτελεί pop/rock υβρίδιο, έχοντας την οικουμενική άποψη του Alex για το ρεμπέτικο και την λαϊκή μουσική.

Το «The Human Fear» ηχογραφήθηκε στα στούντιο AYR στη Σκωτία και την παραγωγή ανέλαβε ο Mark Ralph που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί τους στο άλμπουμ τους «Right Thoughts, Right Words, Right Action» το 2013. Τα 11 τραγούδια του άλμπουμ παραπέμπουν σε κάποιους βαθύτατους ανθρώπινους φόβους και το πώς η υπέρβαση και η αποδοχή αυτών των φόβων οδηγεί και καθορίζει τη ζωή μας. Ταυτόχρονα, το άλμπουμ αποτελεί την πιο άμεση και αισιόδοξη δουλειά τους που χτυπάει στην φλέβα της χαρακτηριστικής pop αισθητικής των Franz Ferdinand.