Προβληματισμένη εμφανίζεται η ευρωπαϊκή κοινότητα στην εμμονή του στενού συνεργάτη του εκλεγέντος πλανητάρχη και πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου με τα της γηραιάς ηπείρου. Τελευταίος στόχος του Ίλον Μασκ, μετά την προσπάθειά του να επηρεάσει τη γερμανική κοινωνία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο να επιτίθεται σφόδρα στον Βρετανό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ως συνένοχο «για τους μαζικούς βιασμούς παιδιών με αντάλλαγμα ψήφους» και ζητώντας ακόμη και τη φυλάκισή του.

«Αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο πιο ευρύτερα μπορούν, δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, αλλά για τον εαυτό τους», απάντησε ο Σερ Κιρ Στάρμερ στον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ, που από το πρωί σήμερα με συνεχείς αναρτήσεις του «πυροβολεί» τον Βρετανό πρωθυπουργό. Πριν από λίγες ώρες μάλιστα, ρώτησε τους πάνω από 211 εκατομμύρια ακολούθους του αν «θα πρέπει η Αμερική να απελευθερώσει τον Βρετανικό λαό από την τυραννική του κυβέρνηση».

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

Την Παρασκευή, με άλλη του ανάρτηση, ζητούσε από τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, «για το καλό και την ασφάλεια» της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το κυβερνών κόμμα των Εργατικών απέρριψε αίτημα για διεξαγωγή νέας εθνικής έρευνας σχετικά με την κακοποίηση παιδιών σε πόλεις της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, όπου μένουν πολίτες ασιατικής καταγωγής. Υψηλόβαθμα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Συντηρητικών και το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, το Reform UK, τάχθηκαν υπερ της πρότασης, με την υπουργό Υγείας Κάριν Σμιθ να απαντά πως το θέμα είναι αρμοδιότητα των τοπικών αρχών και όχι της κυβέρνησης του Γουεστμίνστερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 είχε ολοκληρωθεί μια σχετική έρευνα από τον καθηγητή Άλεξ Τζέι, ενώ κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί και άλλες έρευνες για τον ρόλο της αστυνομίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Την Κυριακή, ήταν σειρά του ηγέτη του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος Reform UK, να δεχθεί τα πυρά του Μασκ, που μέχρι τώρα τον υποστήριζε.

«Το κόμμα Reform έχει ανάγκη από νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X αναφερόμενος στον Νάιτζελ Φάρατζ, εμβληματικό πρόσωπο του Brexit και ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος, το οποίο είναι σε πλήρη άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025