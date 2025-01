Υπάρχουν δέκα θετικές αλλαγές που θα δείτε στη σωματική και την ψυχική σας υγεία αν καθιερώσετε έναν καθημερινό περίπατο.

1. Ανεβασμένη ψυχολογία

Γνωρίζατε ότι, κάθε φορά που περπατάτε, μπορείτε να κάνετε διαλογισμό, αρκεί να συνδυάζετε το ρυθμό της αναπνοής σας με το βηματισμό σας;

Το περπάτημα δεν είναι απλώς ένας τρόπος να μεταβούμε από το ένα μέρος στο άλλο. Πολύ περισσότερο, είναι μια βαθιά στοχαστική άσκηση που μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στον εαυτό τους και στο περιβάλλον τους.

Με κάθε βήμα, συγκεντρωνόμαστε στην επαφή με το έδαφος, την αίσθηση του ποδιού καθώς σηκώνεται, την αλλαγή του βάρους κ.ο.κ.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Άθλησης του πανεπιστημίου Chulalongkorn στην Ταϊλάνδη, οι συμμετέχοντες είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και μελαγχολίας έπειτα από πρακτικές όπως αυτή του περιπατητικού διαλογισμού.

2. Πιο δυνατά οστά

Το περπάτημα συμβάλλει στην ευλυγισία των αρθρώσεων και την ανθεκτικότητα των οστών. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη τραυματισμών και οστεοπόρωσης.

3. Απώλεια βάρους

Μην υποτιμάτε το περπάτημα. Είναι το πιο προσιτό, ανέξοδο και αποτελεσματικό εργαλείο αδυνατίσματος. Με συνέπεια, πειθαρχία και πρόγραμμα, μπορείτε να αποκτήσετε το σώμα που επιθυμείτε.

Κάντε τώρα το πρώτο βήμα!

Οι γυναίκες που πήραν μέρος σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «The American Journal of Sports Medicine» έχασαν κατά μέσο όρο 7,7 κιλά ή το 10% του αρχικού τους βάρους μετά από έξι μήνες καθημερινού βαδίσματος με ζωηρό ρυθμό – που σταδιακά έφτασε να διαρκεί μία ώρα.

Smart info: Αν θέλετε να κάψετε περισσότερες θερμίδες σε λιγότερο χρονικό διάστημα, βάλτε στο παιχνίδι τις ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Medicine & Science in Sports & Exercise», μια τέτοια 45λεπτη προπόνηση αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό για 45 ολόκληρες ώρες.

4. Λιγότερος πόνος

Το συστηματικό περπάτημα ανακουφίζει από τους πόνους της μέσης και συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στις δομές της σπονδυλικής στήλης.

5. Μυαλό ξυράφι!

Οι 50άρηδες που κάνουν αερόβια άσκηση επωφελούνται από καλύτερη γνωστική λειτουργία και βελτιωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο, όπως τονίζει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Frontiers in Aging Neuroscience». Επίσης, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Nature» εξηγεί ότι η αερόβια άσκηση μπορεί να ευεργετήσει τη λειτουργία και τη δομή των περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη, όπως ο ιππόκαμπος.

6. Γερή καρδιά

Όπως επισημαίνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Proceedings of the National Academy of Sciences», η καρδιά προσαρμόζεται στην κίνηση, και ειδικότερα στην αντοχή. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα που διανύετε περπατώντας μειώνουν την αρτηριακή πίεση, την LDL (κακή) χοληστερόλη και το ενδεχόμενο εγκεφαλικού ή καρδιακού επεισοδίου.

Επιπλέον, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «The American Journal of Clinical Nutrition» αναφέρει ότι πολλές μικρές περίοδοι άσκησης κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να είναι καλύτερες από τη συνεχόμενη συνεδρία όσον αφορά τη μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα – παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις αναφέρει το vita.gr.

7. Ενισχυμένη συγκέντρωση

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «PLOS One» έδειξε μέσα από εγκεφαλογραφήματα ότι η αερόβια άσκηση ενεργοποιεί τα έξυπνα μέρη του εγκεφάλου μας, που μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Stanford παρατήρησαν ότι όσοι περπατούν στο πάρκο για 50 λεπτά ημερησίως έχουν μειωμένο άγχος και κάνουν λιγότερες αρνητικές σκέψεις.

8. Βελτιωμένη πέψη

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Southern Medical Journal» επισημαίνει ότι η χαμηλή έως μέτρια σωματική δραστηριότητα μετά το φαγητό, όπως ένας χαλαρός περίπατος, έχει προστατευτική επίδραση στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Αν αναρωτιέστε κατά πόσον είναι όντως αποτελεσματική αυτή η συνήθεια, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «The American Journal of Gastroenterology» επιβεβαιώνει ότι μπορεί ακόμα και να προλάβει ασθένειες όπως το πεπτικό έλκος ή η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

9. Δημιουργική σκέψη

Σχετική έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση «The Lancet» αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι που γυμνάζονται είναι κατά 20% πιο παραγωγικοί και έχουν περισσότερη ενέργεια από τους συναδέλφους τους που είναι λιγότερο δραστήριοι.

Όταν το σώμα είναι απασχολημένο, το μυαλό ξεχνά για λίγο τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κίνηση, τις τηλεδιασκέψεις, τις προθεσμίες, τη λίστα με τα ψώνια και τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Είναι ελεύθερο να σκέφτεται δημιουργικά. Τα διαλείμματα για περπάτημα είναι απαραίτητα και όταν κάθεστε όλη την ημέρα στο γραφείο σας και δεν κινείτε κανένα μυ –ή, μάλλον, τένοντα– εκτός από τα δάχτυλά σας στο πληκτρολόγιο. Σε έρευνα με περισσότερους από 1.100 ερωτηθέντες που δημοσιεύτηκε στο «The Journal of Creative Behavior», το 11% παραδέχθηκαν ότι η έμπνευση τους έρχεται κατά τη διάρκεια της άσκησης.

10. Ποιοτικός ύπνος

Ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για τη διατήρηση της ενέργειας, τη σωστή ισορροπία των ορμονών και την ενίσχυση της απώλειας βάρους. Τα καλά νέα είναι ότι η ποιότητά του μπορεί να βελτιωθεί χάρη στο περπάτημα. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Brandeis υπογραμμίζουν ότι μια απλή βόλτα ρυθμίζει το εσωτερικό μας ρολόι και αναβαθμίζει τον ύπνο μας.