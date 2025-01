Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Wayne Osmond, τραγουδιστής, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Osmonds, το οποίο σημείωσε εκατομμύρια πωλήσεις και έκανε μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία του 1970 όπως τα «One Bad Apple», «Yo-Yo» και «Down By the Lazy River».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο αδελφός του, Merrill Osmond στο Facebook. O Wayne άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Salt Lake City, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ πιο ταπεινό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο χωρίς δόλο. Ένα άτομο που συγχωρούσε γρήγορα και είχε την ικανότητα να δείχνει άνευ όρων αγάπη σε όποιον συναντούσε. Η αναχώρησή του από αυτή τη γη θα είναι μια θλιβερή στιγμή για κάποιους, αλλά για εκείνους που τον περιμένουν στην άλλη πλευρά, θα υπάρξει μια τεράστια γιορτή» έγραψε.

Ποιος ήταν ο Wayne Osmond

Ο Wayne Osmond ήταν το τέταρτο από τα εννέα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογένεια μορμόνων στο Όγκντεν της Γιούτα. Η μουσική καριέρα των αδελφών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν ο Γουέιν, ο Άλαν, ο Μέριλ και ο Τζέι τραγουδούσαν ως κουαρτέτο.

Η δημοτικότητά τους αυξήθηκε τη δεκαετία του 1960 μετά την υποστήριξή τους από τον τραγουδιστή Άντι Γουίλιαμς, και κορυφώθηκαν ως κουιντέτο στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με τον νεότερο αδελφό τους Ντόνι Όσμοντ να είναι το αστέρι.

Το «One Bad Apple» και άλλα τραγούδια συγκρίνονταν συχνά με τη μουσική των συγχρόνων των Osmonds, των Jackson 5, και ο Donny τοποθετήθηκε ως ο λευκός αντίπαλος του τραγουδιστή των Jacksons, Michael Jackson.

Η δημοτικότητα των Osmonds εξασθένησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, αν και ο Donny και η Marie Osmond είχαν επιτυχημένες καριέρες ως σόλο καλλιτέχνες και ως δίδυμο.

Στη δεκαετία του 1980 ο Wayne ανασυντάχθηκε με τους Άλαν, Μέριλ και Τζέι ως country σχήμα και σημείωσαν επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένου του «I Think About Your Lovin’».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο και έχασε μεγάλο μέρος της ακοής του. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012 τον άφησε ανίκανο να παίξει κιθάρα. Ήταν παντρεμένος με την Kathlyn White και είχαν αποκτήσει πέντε παιδιά.