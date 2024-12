Ύστερα από 1276 ημέρες και το πρωτάθλημα του 2021 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε νταμπλούχος NBA! Ο θρίαμβος των Bucks επί των Oklahoma City Thunder με 97-81 στον τελικό του NBA Cup είχε την υπογραφή του Έλληνα αστέρα, ο οποίος χάρη στο triple double (26 πόντοι, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κοψίματα, 2 κλεψίματα) βραβεύτηκε δικαίως με τον τίτλο του MVP – τον πέμπτο δικό του από το 2019 και τον μόνο που έλειπε από τη συλλογή του (MVP, Finals MVP, All-Star Game MVP).

Το κύπελλο που έχει θεσπίσει η λίγκα είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται παράλληλα με το πρωτάθλημα και τα αποτελέσματα συνυπολογίζονται στο ρεκόρ της κανονικής περιόδου. Πέρυσι ονομαζόταν In-Season Tournament, στην πειραματική δοκιμή του, και κατακτήθηκε από τους LA Lakers.

Εφέτος τα «ελάφια» του Μιλγουόκι ήταν ασυναγώνιστα και δεν έχασαν κανένα από τα επτά ματς που έδωσαν από τις 12 Νοεμβρίου. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση του 2ου γκρουπ με ρεκόρ 4-0 απέναντι σε Pistons, Heat, Raptors και Pacers, προτού αποκλείσουν κατά σειρά Magic και Hawks σε προημιτελικό και ημιτελικό.

Στη μεγάλη μάχη της κούπας που διεξήχθη στο Λας Βέγκας η εκπληκτική τρίτη περίοδος υπήρξε καταλυτική για την έκβαση. Συνδυάστηκε με ένα επιμέρους 26-14 που ανέτρεψε τις εύθραυστες ισορροπίες στο παρκέ κι επέτρεψε στους Bucks να παίξουν με περίσσια αυτοπεποίθηση δίχως ν’ απειληθούν ως το φινάλε.

GIANNIS AND THE BUCKS WENT ALL IN FOR THE NBA CUP CHAMPIONSHIP 🎰🏆 pic.twitter.com/kJGfk4B0FM

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2024