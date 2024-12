Τελεσίγραφο που λήγει στην εκπνοή του χρόνου απηύθυνε η ρωσική Gazprom στη Μολδαβία, ανακοίνωνοντας σήμερα ότι θα διακόψει τις εξαγωγές φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου, λόγω των απλήρωτων χρεών της χώρας.

Η διακοπή της ροής αποτελεί προάγγελο καθολικής διακοπής των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη και συγκεκριμένα προς τη Σλοβακία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ιταλία, όταν θα εκπνεύσει η συμφωνία διέλευσης με το Κίεβο, στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Υπερδνειστερία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ως πολιτικό όπλο. Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μολδαβός πρωθυπουργός δηλώνει ότι η Μολδαβία θα εξετάσει όλα τα νομικά μέσα, ανάμεσά τους και τη διεθνή διαιτησία.

Η Ρωσία προμηθεύει την Μολδαβία με 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω της Ουκρανίας. Το ρωσικό φυσικό αέριο διοχετεύεται στην Υπερδνειστερία, η οποία καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες και στην συνέχεια το πωλεί στην υπόλοιπη Μολδαβία.

Η Ρωσία, η οποία δε διατηρεί καλές σχέσεις με την φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας, έχει δηλώσει ότι η χώρα πρέπει να αποπληρώσει το χρέος της για παρελθούσες προμήθειες, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, ανέρχεται σε 709 εκατομμύρια δολάρια. Η Μολδαβία δηλώνει ότι το χρέος της ανέρχεται σε 8,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η Υπερδνειστερία και η κυβέρνηση του Κισινάου συμφώνησαν το 2022 ότι ο συνολικός όγκος του ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Μολδαβία θα ρέει προς την Υπερδνειστερία, η οποία κατά παράδοσιν δεν πληρώνει για την ενέργεια αυτή.

Χωρίς τις προμήθειες σε φυσικό αέριο, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την λειτουργία του και Μολδαβία και Υπερδνειστερία θα αντιμετωπίσουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Μολδαβία και Υπερδνειστερία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Κισινάου ανακοίνωσε χθες ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ενέργειας και θα εισαγάγει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης κατά τουλάχιστον ένα τρίτο από την 1η Ιανουαρίου.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου κατηγορεί την Gazprom ότι προκαλεί ενεργειακή κρίση, αρνούμενη να εξαγάγει αέριο μέσω εναλλακτικής οδού.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο για το άνοιγμα «δεύτερου ενεργειακού μετώπου» κατά της Ουκρανίας, κατά διαταγήν της Ρωσίας, καθώς οξύνεται η διαμάχη για την διέλευση του φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ουκρανία εξάγει το ρωσικό φυσικό αέριο που διέρχεται από το έδαφός της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Σλοβακία, αλλά αναμένεται ότι θα διακόψει την ροή όταν θα εκπνεύσει την 31η Δεκεμβρίου η συμφωνία διέλευσης που έχει υπογράψει με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο, που επισκέφθηκε την Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε χθες ότι η Σλοβακία θα εξετάσει σε απάντηση τη λήψη μέτρων, όπως η διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος προς την Ουκρανία, αν το Κίεβο διακόψει τη διέλευση του φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico’s threats to cut off Ukraine’s emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be…

«Φαίνεται ότι ο Πούτιν έδωσε διαταγή στον Φίτσο να ανοίξει δεύτερο ενεργειακό μέτωπο κατά της Ουκρανίας εις βάρος των συμφερόντων του σλοβακικού λαού», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

Η Σλοβακία επιδιώκει τη διατήρηση της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, λέγοντας ότι οι εναλλακτικές οδοί ανεβάζουν το κόστος και πλήττουν τις δικές της επιχειρήσεις τράνζιτ, προκαλώντας απώλεια 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τέλη.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι δε θα υπογράψει νέα συμφωνία διέλευσης φυσικού αερίου με τη Μόσχα, λόγω της ρωσικής εισβολής του 2022.

Η Ουκρανία έχει αναγκασθεί να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από πολλές γειτονικές της χώρες από τότε που η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά κατά των ενεργειακών της υποδομών, καταστρέφοντας το ενεργειακό δυναμικό της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι από τη Σλοβακία το Κίεβο εισάγει το 19% της ενέργειας και ότι συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την αύξηση των προμηθειών.

Today, I reviewed the details of electricity imports from the EU to Ukraine via Slovakia—accounting for about 19% of the total volume. Fico won’t cut off our imports. We are working with other neighbors in the EU.

I have instructed our officials to work together with the… pic.twitter.com/SzhvOAjutl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024