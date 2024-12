Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Tedros Adhanom Ghebreyesus κινδύνευσε στην Υεμένη, κατά τη διάρκεια επίθεσης του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Σαναά, στην Υεμένη, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

«Καθώς ετοιμαζόμασταν να επιβιβαστούμε στην πτήση μας από τη Σαναά, περίπου δύο ώρες πριν, το αεροδρόμιο δέχθηκε αεροπορική επίθεση. Ένα μέλος του πληρώματος του αεροπλάνου μας τραυματίστηκε. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο. Ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η αίθουσα αναχωρήσεων – μόλις λίγα μέτρα από εκεί που βρισκόμασταν – και ο διάδρομος προσγείωσης υπέστησαν ζημιές», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024