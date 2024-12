Ευθείες απειλές κατά των Κούρδων ανταρτών στη Συρία εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές για συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι προάγγελος εισβολής.

«Οι Κούρδοι μαχητές είτε θα αποχαιρετήσουν τα όπλα τους, είτε θα ταφούν στη Συρία μαζί με τα όπλα τους» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλώντας σε συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), επαναλαμβάνοντας την θέση της Άγκυρας ότι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG πρέπει να αφοπλιστεί.

«Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ελεύθερη συριακή σημαία δίπλα στη δική μας ημισέληνο στο Χαλέπι, τη Δαμασκό, τη Χάμα, τη Χομς, τη Νταράα και τη Μανμπίτζ» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

❝We’re delighted whenever we see free Syrian flag alongside our own crescent and star flag in Aleppo, Damascus, Hama, Homs, Daraa, and Manbij❞

«Θα εξοντώσουμε την τρομοκρατική οργάνωση (PKK) καθώς προσπαθεί να χτίσει ένα τείχος αίματος ανάμεσα σε εμάς και τους Κούρδους αδερφούς μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

#BREAKING ‘We will eliminate the terrorist organization (PKK) as it tries to build a wall of blood between us and our Kurdish sisters and brothers,’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/wItrSKQKuS

— Anadolu English (@anadoluagency) December 25, 2024