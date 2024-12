Νεκρή είναι μια μαθήτρια μόλις επτά ετών σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Ζάγκρεμπ. Τουλάχιστον έξι τραυματίες, μαθητές και δάσκαλοι αναφέρονται σε δημοσιεύματα για το τραγικό συμβάν στο δημοτικό σχολείο Precko του Ζάγκρεμπ. Πληροφορίες μιλούν για 19χρονο δράστη που εισέβαλε στις 10 το πρωί στο σχολείο.

🚨 BREAKING NEWS:

Horrific knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia!

1 DEATH CONFIRMED

7-year-old girl tragically killed, 6 others wounded

Multiple pupils and a teacher injured

Several victims have been hospitalized.

Prime Minister Andrej Plenkovic reacts:

“We… pic.twitter.com/gE7AAgujxh

— know the Unknown (@imurpartha) December 20, 2024