Τραγικός είναι ο πρώτος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έλαβε χώρα σε σχολείο στη Βοσνία.

Τρεις υπάλληλοι του γυμνασίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένοπλος άνδρας, ο οποίος δούλευε στο σχολείο άνοιξε πυρ εναντίον καθηγητών, οι οποίοι είχαν συνάντηση. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δυτικό μέρος της χώρας, στην πόλη Σάνσκι Μοστ, το πρωί της Τετάρτης 21 Αυγούστου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία.

Ο δράστης είναι αυτός που βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, αν προκάλεσε ο ίδιος τον τραυματισμό του, ή αν αυτός προκλήθηκε μετά από συμπλοκή του με τις αστυνομικές Αρχές.

Κανένα από τα παιδιά δεν έχει πάθει κάτι από το περιστατικό.

