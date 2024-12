Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής του CRSA, στη Ρώμη, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2024, στο οποίο παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες καινοτομίες στις χειρουργικές μεθόδους όσο και στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, o οποίος είναι ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής (CRSA), και Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Το 15ο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής αποτέλεσε σημείο συνάντησης κορυφαίων επιστημόνων, ερευνητών και χειρουργών από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καινοτομιών στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής.

Η θεματολογία του συνεδρίου, με τίτλο “Gems and Hints from the International Experts on Clinical Robotics and Surgical Innovation”, επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στον τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως η Γενική Χειρουργική, η Ογκολογία, η Θωρακοχειρουργική, η Χειρουργική Παίδων, και πολλές άλλες.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν το Robotic Technology Forum και οι συνεδρίες που αφιερώθηκαν στη διαχείριση επιπλοκών, τις διαγνωστικές εξελίξεις, και τις προκλήσεις της ρομποτικής χειρουργικής. Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των παρουσιάσεων και η ενεργή συμμετοχή των συνέδρων επιβεβαίωσαν την αξία του συνεδρίου ως κορυφαίου γεγονότος στο πεδίο μας.

Στο συνέδριο συμμετείχε ενεργά η κλινική της Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με τον Διευθυντή καθηγητή Κ.Μ. Κωνσταντινίδη και τους συνεργάτες του Φ. Αντωνακόπουλο, Π. Αθανασόπουλο, Α. Ιωαννίδη και Μ. Μακρή. Το επιστημονικό έργο της ομάδας αφορούσε προφορικές παρουσιάσεις και βίντεο-προβολές από ρομποτικές επεμβάσεις του παγκρέατος, του στομάχου, του παχέος εντέρου/ορθού, της διαφραγματοκήλης, καθώς και των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Επίσης, οι ιατροί της κλινικής συμμετείχαν σε διάφορες στρογγυλές τράπεζες και προεδρεία στους τομείς της εκπαίδευσης, των νεότερων τεχνολογιών και των σπάνιων και ενδιαφέροντων περιστατικών.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος του CRSA και του 15ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής, τόνισε: «Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, την οργανωτική επιτροπή και τους χορηγούς, που με την υποστήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του Συνεδρίου. Αντλώντας έμπνευση από τις γνώσεις και τις καινοτομίες που μοιραστήκαμε, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας για την προώθηση της ρομποτικής χειρουργικής και την αναβάθμιση της παγκόσμιας χειρουργικής πρακτικής».

Λίγα λόγια για τον κ. Κωνσταντινίδη

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη χειρουργική εκπαίδευση, προσπαθώντας να μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στις μελλοντικές γενιές χειρουργών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών και είναι προσκεκλημένος συγγραφέας σε πολλά βιβλία.

Σήμερα, ο Δρ. Κωνσταντινίδης είναι Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής (CRSA), Πρόσεδρος Καθηγητής Χειρουργικής στο Ohio State University των ΗΠΑ, Governor του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών στο Ελληνικό Τμήμα, Καθηγητής Κλινικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Μέλος του Academy of Master Surgeon Educators του American College of Surgeons.