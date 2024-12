Το Taste Atlas έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις κορυφαίες κουζίνες του κόσμου και έδωσε την 1η θέση, στην Ελλάδα.

Η ελληνική κουζίνα είναι η κορυφαία σε όλο τον κόσμο για το 2024-2025, αφήνοντας πίσω της φαβορί όπως η Ιταλία και η Γαλλία, σύμφωνα με τον διάσημο γαστρονομικό ιστότοπος.

Σύμφωνα με το Taste Atlas, οι χώρες που «ψηφίζουν» την ελληνική κουζίνα, είναι οι: Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, ΗΠΑ, Πολωνία, Ελβετία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Καναδά, Τουρκία.

Τη δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα, κατέχει η Ιταλία και ακολουθεί το Μεξικό.

TasteAtlas World Food Awards 2025: https://t.co/TVbd3jZxvC

These are the 100 best cuisines in the world. pic.twitter.com/2AwqgWYFXx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 10, 2024