Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα κεκλεισμένων των θυρών για τις εξελίξεις στη Συρία, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ενημέρωσαν χθες Κυριακή διπλωματικές πηγές το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η έκτακτη συνεδρίαση, που προγραμματίζεται να αρχίσει περί τις 15:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), ζητήθηκε νωρίτερα χθες από τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα οι Σύροι είναι γεμάτοι ανησυχία για το μέλλον: «Οι δρόμοι είναι έρημοι [και] τα καταστήματα κλειστά» στους δρόμους της Δαμασκού σήμερα το πρωί, αναφέρει ένα μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Η Σουχάιρ Ζακκούτ, που βρίσκεται στη συριακή πρωτεύουσα, δήλωσε στο BBC ότι οι πολίτες έχουν «ένα εκατομμύριο αναπάντητα ερωτήματα» για το τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια.

«Ο κόσμος ζει μέσα στον φόβο», λέει. «Θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή; Θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο αύριο;»

«Οι αλλαγές συμβαίνουν τόσο γρήγορα και ραγδαία». Σε ένδεκα ημέρες, ο Μπασάρ αλ Άσαντ έπεσε. Σχεδόν 14 χρόνια μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης στη Συρία, που πολλοί νόμιζαν νεκρή, όλα άλλαξαν σε λίγες ώρες. Κι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής ίσως χαραχτεί ξανά απ’ την αρχή.

Η συριακή ομάδα πολιτικής άμυνας, γνωστή ως Λευκά Κράνη, ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές επιζώντων από τη διαβόητη φυλακή Saydnaya, σύμφωνα με τις οποίες άνθρωποι κρατούνται σε κρυφά υπόγεια κελιά.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οργάνωση ανέφερε ότι έχει στείλει πέντε «ειδικές ομάδες έκτακτης ανάγκης» στη φυλακή, οι οποίες συνοδεύονται από έναν οδηγό που γνωρίζει τη κατανομή του χώρου.

Η Saydnaya είναι μία από τις φυλακές που απελευθερώθηκαν όταν οι αντάρτες κατέλαβαν εδάφη στη χώρα. Οι αρχές της επαρχίας της Δαμασκού ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωση κρατουμένων, ορισμένοι από τους οποίους ήταν «στα πρόθυρα ασφυξίας» λόγω έλλειψης εξαερισμού.

Η διοίκηση της επαρχίας της Δαμασκού έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων σε πρώην στρατιώτες και υπαλλήλους των φυλακών να δώσουν στους αντάρτες τους κωδικούς για τις ηλεκτρονικές πόρτες των υπογείων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αντάρτες δεν έχουν καταφέρει να τις ανοίξουν ώστε να απελευθερώσουν «περισσότερους από 100.000 κρατούμενους που φαίνονται στις οθόνες του κλειστού κυκλώματος».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ από το Al Jazeera, δείχνουν τις προσπάθειες για πρόσβαση στα κατώτερα επίπεδα της φυλακής. Σε ένα από αυτά, ένας άνδρας φαίνεται να χρησιμοποιεί έναν στύλο για να γκρεμίσει έναν χαμηλό τοίχο, αποκαλύπτοντας έναν σκοτεινό χώρο πίσω του.

Almost a day after the liberation of Sednaya prison in #Damascus, rebels are still digging in the basement floors of the infamous «Red Wing» in an attempt to reach prisoners held there.

Where are @un @RedCross @CIJ_ICJ @HumanRights organizations pic.twitter.com/dgIKs50Xnv

— Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) December 8, 2024