Δέκα νέες συμφωνίες βρίσκονται στα σκαριά, οι οποίες όμως για να ισχύσουν θα περιμένουν τις υπογραφές των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν. Όχι, μην νομίσετε ότι πρόκειται για συμφωνίες που έχουν σχέση με κυριαρχικά δικαιώματα, ή με τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών ή ακόμα με την επέκταση των χωρικών υδάτων, του εναέριου χώρου ή την άρση του casus belli. Όχι, τέτοια ζητήματα υψηλής πολιτικής έχει ήδη συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές ότι διαφωνούν. Απλώς πρόκειται για συμφωνίες, (ας τις ονομάσουμε) «χαμηλής πολιτικής». Εδώ που τα λέμε είναι και οι μόνες που κρατούν τον διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες ζωντανό. Και ξέρετε γιατί; Επειδή παράγουν γεγονότα (κυρίως οικονομικά).

Αυτό οφείλεται στην μεθοδική δουλειά, αθόρυβη, πλην όμως παραγωγική που κάνουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και ο τούρκος ομόλογός του Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι, που προετοιμάζουν τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν από… μαθητικούς διαγωνισμούς έως επενδύσεις, εμπορικές συναλλαγές ακόμα και κατασκευή γεφυρών στους Κήπους του Έβρου. Αυτή τη φορά οι δύο υφυπουργοί δούλεψαν εντατικά για την επικείμενη συνάντηση των Μητσοτάκη και Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) στην Άγκυρα και συνέταξαν δέκα συμφωνίες στον τουριστικό τομέα, στην κλιματική αλλαγή, στις επενδύσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και άλλες.

Βεβαίως έχει σημασία το γεγονός ότι οι δύο υφυπουργοί συνέχισαν τη συζήτηση για τη «θετική ατζέντα» και στο Μουσείο της Ακρόπολης, δίπλα στις Καρυάτιδες, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την επανένωση των γλυπτών και σε γεύμα που παρέθεσε ο Έλληνας υφυπουργός σε κεντρικό ξενοδοχείο, χωρίς κρασί, αλλά με ένα ζουμερό φιλέτο συνοδευόμενο από σπαράγγια και πράσινη σαλάτα, ενώ για επιδόρπιο προσφέρθηκε σοκολάτα μους.

Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τον ίδιο υφυπουργό και για την θετική ατζέντα και για τον πολιτικό διάλογο. Έτσι ο Μεμέτ Κεμάλ Μποζάϊ συναντήθηκε χθες και με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τον πολιτικό διάλογο. Ήταν η τρίτη συνάντηση, αλλά από την ανακοίνωση του υπουργείου δεν βγήκαμε σοφότεροι. Απλώς, ανακοινώθηκε, ότι συζητήθηκαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων (χωρίς να διευκρινίζονται ποιες είναι αυτές οι πτυχές) και έκαναν απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΑΣΣ. Α, να μην το ξεχάσω, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι συζήτησαν επίσης τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας και περιφερειακά ζητήματα υπό το φως των τελευταίως εξελίξεων. Και βεβαίως αυτό που συνήθως τελειώνουν οι διπλωματικές ανακοινώσεις ότι «η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα».

Στο ίδιο ξενοδοχείο που ο τούρκος υφυπουργός γευμάτισε με τον Κώστα Φραγκογιάννη γευμάτισε και με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με διαφορετικό όμως μενού. Αφού η υφυπουργός τον κέρασε πρώτα κουραμπιέδες και μελομακάρονα (που τα γνώριζε ο κ. Μποζάϊ γιατί υπάρχουν και στην Κωνσταντινούπολη), το μεσημέρι του παράθεσε ένα εξαιρετικό ελληνικό γεύμα με αρνάκι στο φούρνο με πατάτες. Ο κ. Μποζάϊ έφυγε από την Αθήνα πλήρως ευχαριστημένος.

* Εκείνο που έμαθα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ότι θα υπάρξει μια δήλωση ανήμερα της εορτής του Προστάτη του Αγίου Νικολάου (στις 6 Δεκεμβρίου) η οποία, σας προτρέπω να την περιμένετε γιατί θα συζητηθεί. Από ποιον; θα πείτε. Δυστυχώς δεσμεύομαι, να μην είπω αλλά να είστε σίγουροι πως θα ταράξει τα ήρεμα νερά.

***

Όταν ο Ανδρουλάκης συναντήσει τον Μητσοτάκη μετά από… τρία χρόνια Μια συνάντηση που άργησε σχεδόν τρία χρόνια. Μια συνάντηση που για να γίνει χρειάστηκε το Μαξίμου (κατά την έκφραση κυβερνητικού παράγοντα) «να ρίξει τα μούτρα του» και να τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ και αρχηγό (πλέον) της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, δύο φορές, παρά τις κόντρες που είχαν ΠαΣοΚ και κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα το Μαξίμου τηλεφώνησε τρεις και όχι δύο φορές αν υπολογίσει κανείς και την πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρωθυπουργός μόλις ο κ. Ανδρουλάκης εξελέγη Πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Δηλαδή εάν δεν τηλεφωνούσαν και πάλι από το Μαξίμου, ίσως η συνάντηση να αργούσε ακόμα. Πάντως η τελευταία αντιπαράθεση στη Βουλή για το ΦΠΑ και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών δεν προμηνύει καμία συμφωνία. Μια απλή συνάντηση θα είναι, αν και ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να διερευνήσει πού μπορεί να υπάρξει συναίνεση σε κάποια θέματα. Ενδιαφέρον ωστόσο θα έχουν οι λεγόμενες διαρροές που θα γίνουν μετά τη συνάντηση, ειδικά μετά την κατάθεση τροπολογίας από το ΠαΣοΚ για έκτακτο φόρο στις τράπεζες. Εδώ θα υπενθυμίσω την κατηγορηματική διαβεβαίωση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος, και τη δήλωση Στουρνάρα ότι κάτι τέτοιο θα έκανε κακό στην ανάπτυξη των τραπεζών. Μην ξαφνιαστείτε όμως εάν ακουστούν λέξεις και φράσεις του τύπου για το τι είναι αναβαλλόμενος φόρος, τι ζητούν οι ξένοι, το tax credit και πως μια σοβαρή χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει ξαφνικά φόρους. Αναμένεται ότι θα υπάρξει συζήτηση για τον ή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ίσως να είχε ενδιαφέρον εάν ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάριζε ποιον προτιμά, ποιον δηλαδή θα στηρίξει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, ενώ θα συζητηθεί και η περίπτωση αλλαγής του εκλογικού νόμου, αν και εφόσον το ζητήσει το ΠαΣοΚ.

***

Ο Βρετανός… ΗΡΑΚΛΗΣ που τον θέλει η Τουρκία

Κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό ότι οι Τούρκοι σχεδιάζουν να αγοράσουν τα μεταφορικά C – 130 ΗΡΑΚΛΗΣ της βρετανικής RAF. Πρόκειται για 12 συνολικά αεροπλάνα, τα οποία προφανώς θα ενισχύσουν τις ικανότητες της γειτόνου χώρας. Ρώτησα που λέτε τις πηγές μου, διότι γνωρίζετε (όπως σας έχω ήδη ενημερώσει) ότι ψάχνουμε και εμείς στην αγορά για τέτοια μεταγωγικά εδώ και δύο χρόνια.

Τι έμαθα λοιπόν. Η Πολεμική Αεροπορία μας είχε πάει και ελέγξει τα εν λόγω ΗΡΑΚΛΗΣ. Και τι διαπίστωσε; Ότι δεν της κάνουν, καθόσον οι Άγγλοι κοινώς τα έχουν «ξεζουμίσει», έγιναν πραγματικά…«σαπάκια», που για να ξαναπετάξουν θα θέλουν πολλά λεφτά. Οπότε γουρούνι στο σακί δε θα πάρουμε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η επιμονή των Τούρκων να αγοράζουν βρετανικά οπλικά συστήματα. Από τους Βρετανούς ζήτησαν πρώτα τα Eurofighters (έστω, εάν ενθυμείστε και μεταχειρισμένα) από τους Βρετανούς ζητούν κινητήρες και άλλα εξαρτήματα για τα drones τους, από τους Βρετανούς ζητούν τώρα να αγοράσουν μεταχειρισμένα C-130!

***

Στην Ουάσιγκτον ο Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024 θα λάβει μέρος στο Ιnternational Democracy Union (IDU) Forum. Ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει συγκεκριμένα στη συζήτηση με θέμα “The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism”. Σημειώνεται ότι στο περιθώριο του Forum o Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να έχει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν επίσης στις εργασίες του.

***

Ο αίλουρος Χάρης και οι πρωθυπουργικοί φίλοι

Ευπροσάρμοστος πολιτικά μου φαίνεται πως είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που δεν άργησε να βρει τα πατήματα του μετά την ήττα του στις εσωκομματικές εκλογές του ΠαΣοΚ. Και εξηγούμαι: Προχθές το βράδυ – για παράδειγμα – έχοντας προφανώς αφουγκραστεί την καθολική σχεδόν επικράτηση του Γιάννη Μπρατάκου στις επιμελητηριακές αρχαιρεσίες μετέβη στο ΕΒΕΑ συμμετέχοντας (αν μη τι άλλο) στο πανηγυρικό κλίμα.

Πέραν του πρώην υπουργού Επικρατείας φωτογραφήθηκε και με άλλους πρωθυπουργικούς- πολύ προσωπικούς φίλους- όπως με την απελθούσα πρόεδρο Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου η οποία βέβαια παραμένει σε υψηλή θέση στο Επιμελητήριο και τον άρτι εκλεγέντα πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Σταύρο Καφούνη. Θα μου πείτε έτσι δεν είναι η πολιτική; Κανείς δεν χάνεται όταν αντιλαμβάνεται έγκαιρα την πραγματικότητα. Λιγκβινταριστές έλεγαν ορισμένους παλαιότερα με δάνειους κομμουνιστικούς χαρακτηρισμούς και Οπορτουνιστές αργότερα και μεταπολιτευτικά. Τα χρόνια όμως πέρασαν, οι λέξεις έχασαν το νόημα τους, άσε που ελάχιστοι πια αναζητούν τέτοια νοήματα.

***

Ένας νομπελίστας για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα

Πολύ ενδιαφέρον, βρήκα, το workshop που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μπλερ για τις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε κυβερνητικές πολιτικές. Εδώ που τα λέμε, όπου ακούς τεχνητή νοημοσύνη κάτι ενδιαφέρον πάντα βγαίνει. Και ξέρετε γιατί; Ο Demis Hassabis, φετινός Νομπελίστας Χημείας (για την Τεχνητή Νοημοσύνη), ιδρυτής της Deepmind (Google) εκθείασε το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την Τεχνητή Νοημοσύνη που παρέδωσε στον ΠΘ η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη – είπε ότι είναι από τα καλύτερα κείμενα που έχει δει (του το είχε στείλει η ομάδα- θυμίζω ότι το κείμενο έχει αναρτηθεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά). Πολύ σημαντικό, ο τύπος είναι τεράστιο κεφάλαιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Να σημειώσω ακόμα ότι παρούσα στο workshop και μια κυρία από την Downing Street, η οποία παρουσίασε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί βρετανική κυβέρνηση.

***

Ελλάς – Ινδία – Επενδύσεις

Δεν πέρασε απαρατήρητο το lunch που είχε ο Πρωθυπουργός με Ινδούς επιχειρηματίες στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο. Εστίασε στο ότι Ελλάδα είναι η φυσική πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη και παρουσίασε επενδυτικές ευκαιρίες. Κάποιοι απ’ αυτούς αναφέρθηκαν στην επιτυχία περσινής επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στην Ινδία και είπαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ένα άλλο Λονδίνο για επιχειρήσεις από Ινδία.