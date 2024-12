Σε πρώτη προβολή στην Αθήνα, το 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας (2-4 Δεκεμβρίου) παρουσιάζει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας την διάρκειας 14 ωρών πειραματική ταινία exergue – on documenta 14 του Δημήτρη Αθυρίδη, μια παραγωγή της Faliro House Productions.

Η ταινία ακολουθεί τον καλλιτεχνικό διευθυντή της documenta 14 Adam Szymczyk καθώς ηγείται της διοργάνωσης της πιο σημαντικής έκθεσης τέχνης στον κόσμο. Πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενο παρασκηνιακή εξερεύνηση του θεσμικού κόσμου της τέχνης.

«Η καλλιτεχνική πρόταση επέκτασης της έκθεσης σε δύο πόλεις με τίτλο «Learning from Athens», ήταν η τολμηρή προσπάθεια του Szymczyk να εξερευνήσει τα όρια του θεσμού, αμφισβητώντας το ευρωκεντρικό μοντέλο παραγωγής τέχνης» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. «Η διοργάνωση αντιμετώπισε περισσότερα από απλά υλικοτεχνικά εμπόδια που δεν βοήθησαν στην αποτροπή ενός οικονομικού ελλείμματος. Το μιντιακό σκάνδαλο που ξέσπασε πριν από την λήξη της έκθεσης επισκίασε την καλλιτεχνική της αξία και τις περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της».

Η διάρκειας 14 ωρών ταινία – χωρισμένη σε 14 κεφάλαια – έκανε πρεμιέρα στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου. Η ταινία (848’) θα κατανεμηθεί σε 3 προβολές, το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου, αμέσως πριν την έναρξη του 13ου ΦΠΚΑ, και θα παρουσιαστεί ως προφεστιβαλική δράση του φεστιβάλ, με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους, ως εξής:

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 17:00-21:30

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, 17:00-23:00

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 17:00-21:45. Θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα (21:45-23:00).

Συμμετέχουν: Εύα Στεφανή (σκηνοθέτις), Πάνος Χαραλάμπους (εικαστικός, ομότιμος καθηγητης AΣΚΤ), Μαρίνα Φωκίδη (επιμελήτρια, θεωρητικός). Συντονίζει η Δέσποινα Ζευκιλή (κριτικός τέχνης, διευθύντρια περιοδικού «Αθηνόραμα»)

Ο Δημήτρης Αθυρίδης (1962) είναι ντοκιμαντερίστας και φωτογράφος από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τις ανολοκλήρωτες σπουδές ως μηχανολόγος μηχανικός εργάστηκε ως φωτογράφος και διευθυντής φωτογραφίας στη διαφήμιση. Ως κινηματογραφιστής ασχολείται με μελέτες χαρακτήρων, προσεγγίζοντας τις ως υπαρξιακές περιπέτειες σε κοινωνικά τοπία.

Έκανε το πρώτο του βήμα ως σκηνοθέτης στο σινεμά με το ντοκιμαντέρ «T4 Τrouble and the Self Admiration Society» (2009), μια εξερεύνηση στην αινιγματική ζωή του αντιήρωα της ροκ Τέρρυ Παπαντίνα, που συμμετείχε στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η δεύτερη ταινία του «Ένα Βήμα Μπροστά» (2012), εξιστορεί το ταξίδι του Γιάννη Μπουτάρη, ενός αντισυμβατικού, (πρωην) αλκοολικού, οινοποιού, ο οποίος διεκδικεί τη δημαρχεία της Θεσσαλονίκης αμφισβητώντας το πολιτικό κατεστημένο.

To 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου διοργανώνεται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του Υποέργου 1 της Πράξης: “Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ”, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ