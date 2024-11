Έκλεισε ο εναέριος χώρος στη ρωσική περιοχή από όπου εκτοξεύονται οι πύραυλοι Oreshnik, το απόγευμα της Παρασκευής 29/11.

Η προαναγγελία της συγκεκριμένης απόφασης τις προηγούμενες μέρες, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για μία ακόμα εξαπόλυση επίθεσης με τον συγκεκριμένο υπερηχητικό πύραυλο.

Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε με πυρηνικό όλεθρο, αν η Ουκρανία αποκτήσει πυρηνικά όπλα από τη Δύση.

«Φυσικά, θα απαντήσουμε στις συνεχιζόμενα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος με δυτικής κατασκευής μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους, όπως έχει ήδη ειπωθεί, μεταξύ άλλων και με το να συνεχίσουμε ενδεχομένως να δοκιμάζουμε τον Oreshnik σε συνθήκες μάχης, όπως έγινε στις 21 Νοεμβρίου» δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση της συμμαχίας ασφάλειας των πρώην σοβιετικών χωρών στο Καζακστάν, χθες Πέμπτη.

Ο ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά προς την ουκρανική πόλη Ντνίπρο την περασμένη εβδομάδα, στις 21 Νοεμβρίου, και σύμφωνα με τον ρώσο πρόεδρο δεν μπορεί να αναχαιτιστεί.

Όπως ανέφερε ο Πούτιν, σε περίπτωση μαζικής χρήσης του Oreshnik, η ισχύς του πλήγματος θα είναι συγκρίσιμη με τα πυρηνικά όπλα.

Η θερμοκρασία των στοιχείων κρούσης του πυραύλου φτάνει τους τέσσερις χιλιάδες βαθμούς.

Ο βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik καταστρέφει ακόμη και «ιδιαίτερα προστατευμένα και βαθιά κρυμμένα αντικείμενα», ενώ «ό,τι βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης διασπάται σε στοιχειώδη σωματίδια και μετατρέπεται σε σκόνη».

Ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο οικισμών, της Βερχοκαμιάνκα και της Ροζντόλνε, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Η Ρωσία κατέρριψε δέκα αμερικανικής κατασκευής βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία την τελευταία εβδομάδα, ανέφερε ακόμη το υπουργείο.

Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Άτλας στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Ο Άτλας είναι τμήμα του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος που εφοδιάζει με πετρελαϊκά προϊόντα τον ρωσικό στρατό», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού στην εφαρμογή Telegram.

According to several Russian Telegram channels, the oil depot in Rostov region of Russia is still burning after a drone attack last night. https://t.co/wzfmnsljSs pic.twitter.com/xjFcQZNY5e

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 29, 2024