Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως έμπειρο και έξυπνο πολιτικό, ικανό να βρει λύσεις εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης, ενώ διερωτήθηκε αν είναι ασφαλής μετά τις απόπειρες κατά της ζωής του.

«Όσον αφορά τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο (των ΗΠΑ), είναι τελικά ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος έχει ήδη μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι θα βρει μια λύση», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Καζακστάν.

Δήλωσε επίσης ότι είχε σοκαριστεί από τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και τα παιδιά του Τραμπ είχαν επικριθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Ο Πούτιν μίλησε στην Αστάνα, στο Καζακστάν, μετά τη σύνοδο κορυφής με τους ηγέτες του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, μιας συμμαχίας για την ασφάλεια πρώην σοβιετικών χωρών.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα αποτρέψει κάθε προσπάθεια της Ουκρανίας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που διαθέτει εναντίον της Ουκρανίας, εάν εκτυλιχθεί ένα τέτοιο σενάριο.

Οι New York Times είχαν αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι άγνωστοι δυτικοί αξιωματούχοι πρότειναν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να δώσει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα προτού αποχωρήσει από το αξίωμά του.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι πρακτικά αδύνατο για την Ουκρανία να παράγει πυρηνικό όπλο, αλλά ότι μπορεί να είναι σε θέση να κατασκευάσει κάποιο είδος «βρώμικης βόμβας».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την έναρξη των συνομιλιών με την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι όροι που είχε θέσει τον Ιούνιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας παραμένουν αμετάβλητοι.

Τον Ιούνιο είχε δηλώσει ότι η Ρωσία θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο συμφωνούσε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του στο ΝΑΤΟ και να παραδώσει το σύνολο τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα, αιτήματα που το Κίεβο απέρριψε γρήγορα ως ισοδύναμα με παράδοση.

Επέκρινε την Γερμανία για χρήση παράνομων μέτρων σε σχέση με την μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Rosneft

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει «παράνομα μέτρα» και «απαράδεκτες» μεθόδους κατά τη μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό εταιρεία της Ρωσίας Rosneft, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το μέλλον των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft, στα οποία περιλαμβάνεται μερίδιο 54,17% στο διυλιστήριο PCK Schwedt, είναι ασαφές μετά την ουσιαστική ανάληψη του ελέγχου τους από το Βερολίνο.

Αναφερόμενος στην υποτίμηση του ρουβλίου τις τελευταίες ημέρες ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, λέγοντας ότι οι ενίοτε απότομες διακυμάνσεις του ρωσικού νομίσματος σχετίζονται με τις πληρωμές του προϋπολογισμού και τις εποχικές μεταβολές.

Το ρούβλι άρχισε να ανακάμπτει σήμερα μετά την πτώση του κατά περισσότερο από 7% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, φθάνοντας τα 115 ανά δολάριο στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι θα σταματήσει να αγοράζει ξένο συνάλλαγμα για να σταθεροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Καζακστάν, συχνά μεταφέρονται στις άλλες χώρες. Σήμερα το νόμισμα tenge του Καζακστάν υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου μετά την απότομη εξασθένιση του ρωσικού ρουβλίου.

Η αστυνομία του Καζακστάν διεξάγει έρευνα σχετικά με το πώς εμφανίσθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η σημαία της Ουκρανίας σε μια μεγάλη οθόνη LED στην πρωτεύουσα Αστανά κατά την διάρκεια της επίσκεψης εκεί του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.

Η σημαία της Ουκρανίας, με τις οριζόντιες λωρίδες μπλε και κίτρινο, εμφανίσθηκε για λίγο αργά χθες, Τετάρτη, αντί της ρωσικής τρίχρωμης σημαίας με άσπρο μπλε και κόκκινο, σε οθόνη που βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αστανά.

Ο Πούτιν βρίσκονταν ήδη στην πόλη εκείνη τη στιγμή και η οθόνη σύντομα τέθηκε εκτός λειτουργίας, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο με την ουκρανική σημαία επί της οθόνης κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο.

Kazahstan – During Putin's visit today to Astana, hackers hacked a LED screen and "repainted" the Russian tricolor in the colors of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/0IOuoeejQX

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) November 27, 2024