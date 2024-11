Ελεύθερος και από τον κατ’ οίκον περιορισμό αφέθηκε, με δικαστική απόφαση, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Αλβανία, Σαλί Μπερίσα, που αναμένεται να δικαστεί για κατηγορίες διαφθοράς, τη στιγμή που οι διαδηλώσεις κατά της κράτησής του κλιμακώνονται.

Ο 80χρονος πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον Δεκέμβριο του 2023, επειδή αρνήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Τον Σεπτέμβριο, εισαγγελείς είχαν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του στην πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός, μεταξύ 2005-2009, προκειμένου να ευνοήσει τον γαμπρό του για μια προσοδοφόρα κατασκευαστική σύμβαση, με την ιδιωτικοποίηση ενός αθλητικού συγκροτήματος που ανήκε στο κράτος.

Οι ηγέτες και των δύο μεγαλύτερων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ο Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Ιλίρ Μέτα του Κόμματος Ελευθερίας, κατηγορούνται για διαφθορά. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο αρχηγός της σημερινής κυβέρνησης, Έντι Ράμα, ενορχήστρωσε τις διώξεις σε βάρος τους.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του διαβεβαιώνει ότι οι διώξεις δεν είναι πολιτικά υποκινούμενες και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία με τη βία.

«Το δικαστήριο αποφάσισε να ανακαλέσει το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού για τον κατηγορούμενο Σαλί Μπερίσα», δήλωσε στο Reuters η Έλσα Λίτα, μια εκπρόσωπος του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Διαφθορά και το Οργανωμένο Έγκλημα.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός του πυροδότησε συχνές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μεταξύ άλλων χθες Τρίτη, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει μια συγκέντρωση εκατοντάδων υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, που είχαν αποκλείσει δρόμους στα Τίρανα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και ζητώντας την αντικατάστασή της με μεταβατική κυβέρνηση τεχνοκρατών.

The opposition protests in Tirana against the ‘Rama’ government. Clashes and tensions between protesters and the police. #Albania #Tirana #Police pic.twitter.com/s6rVF5QWqI

— Mili Xhani (@milixhani) November 26, 2024