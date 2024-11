Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία εκεχειρίας θα εφαρμοστεί πλήρως, υπογραμμίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι των δύο χωρών, Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες δηλώνουν αποφασισμένοι «να διασφαλίσουν ότι αυτή η σύγκρουση δεν θα προκαλέσει ένα νέο κύκλο βίας», συμπληρώνουν.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως είναι έτοιμος να εφαρμόσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας πως θα απαντήσει σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας από τη Χεζμπολάχ.

«Πολύ ενθαρρυντικά νέα» οι ειδήσεις για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, πρώτα και κύρια για τον Λιβανέζικο και Ισραηλινό λαό που επλήγησαν από τις μάχες σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Αναφέρει ότι ο Λίβανος θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα χάρη στη μειωμένη επιρροή της Χεζμπολάχ.

