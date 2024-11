Συντριβή αεροσκάφους στη Λιθουανία. Συγκεκριμένα αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας Βίλνιους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα και εκτελούσε πτήση από τη Λειψία της Γερμανίας στη Λιθουανία, κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Από τη συντριβή υπάρχει ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

UPDATE: At least 1 dead, 2 injured after DHL cargo plane crashes into residential building in Liepkalnis, Lithuania, setting massive fire; pilot freed from cockpit, local media reports. pic.twitter.com/rUputrozKu

Όπως αναφέρει το Reuters η εταιρεία Swiftair διαχειριζόταν το αεροσκάφος της DHL. Στην περιοχή υπάρχουν περιπολικά και ασθενοφόρα ενώ έχουν αποκλειστεί γειτονικοί δρόμοι. Το Boeing 737 ήταν ηλικίας 31 ετών.

A DHL Boeing 737 freighter travelling from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport (VNO), has crashed near Liepkalnis Hill, located along the approach path to the airport’s runway. #Lithuania pic.twitter.com/x3Mt4RcQvL

