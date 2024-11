Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτά η σημερινή συνάντηση στο Βερολίνο των υπουργών Άμυνας Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης, μετά τη δημοσιοποίηση ρεπορτάζ γαλλικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο Λονδίνο και Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων, ακόμη και μισθοφορικών, στην Ουκρανία για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αφορμή για την εν λόγω ιδέα, που φέρεται να ανήκει στον Γάλλο πρόεδρο, αποτέλεσε η στοχοθέτηση του Κιέβου από τη Μόσχα με ένα νέο πύραυλο μέσου βεληνεκούς, κίνηση που πιστεύεται ότι έχει συνέπειες για όλη τη Γηραιά Ήπειρο, υπό το βάρος μάλιστα του ενδεχομένου διακοπής των προμηθειών όπλων από τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μπάιντεν άναψε το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για τη χρησιμοποίηση πυραύλων ATACMS με μεγαλύτερη εμβέλεια πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος.

Ο επικριτής του ΝΑΤΟ Ντόναλντ Τραμπ, η ορκωμοσία του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου, έχει ζητήσει από την Ευρώπη να επενδύσει σημαντικά περισσότερα χρήματα στην ασφάλειά της και αναμένεται να περικόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Σήμερα εξάλλου, το Κρεμλίνο σημείωσε ότι το επιτελείο του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου μιλάει για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ενώ η παρούσα κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Τζο Μπάιντεν δεν το κάνει και επιδιώκει αντ’ αυτού να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει μια συνέντευξη του Μάικ Γουόλτς, που έχει επιλεγεί από τον Τραμπ για τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφαλείας, στο δίκτυο Fox News χθες, Κυριακή. Ο Γουόλτς δήλωσε πως ο Τραμπ «ανησυχεί πολύ» για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και πως ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί «σε ένα υπεύθυνο τέλος».

Σύμφωνα πάντως με την «Le Monde», η ιδέα περί πιο ενεργής ευρωπαϊκής συμμετοχής στο πλευρό του Κιέβου, συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη Γαλλία στις 11 Νοεμβρίου. Ο Εμανουέλ Μακρόν άλλωστε, δεν απέκλεισε ότι «θα χρειαστεί να γίνουν επιχειρήσεις στο έδαφος, όποιες κι αν είναι αυτές, για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές δυνάμεις» προσθέτοντας πως «η δύναμη της Γαλλίας είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας είναι έτοιμες να πολεμήσουν απέναντι στον ρωσικό στρατό «απόψε», εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν εισβάλει σε άλλο κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, είχε δηλώσει εξάλλου την περασμένη Πέμπτη ο αρχηγός των βρετανικών δυνάμεων.

Οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν έχουν ομοφωνία σχετικά με την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων από τις χώρες τους ή τουλάχιστον μισθοφόρων για να υποστηρίξουν το Κίεβο, αλλά ορισμένοι «θερμοκέφαλοι» σκέφτονται αυτή την επιλογή, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας

«Εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτές οι αναφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε ο Πεσκόφ. «Νωρίτερα βέβαια, τέτοιες ιδέες είχαν ακουστεί από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και διάφορα αντεπιχειρήματα εκφράστηκαν κατά αυτής της ιδέας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου εκτίμησε ότι η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία «θα ήταν γεμάτη με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Την ίδια ώρα, ο Επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ολλανδός ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, ανέφερε, σύμφωνα με το «Reuters» ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σενάριο πολέμου και να προσαρμόσουν ανάλογα τις γραμμές παραγωγής και διανομής».

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να δαπανήσουν πολύ κοντύτερα στο 3% του ΑΕΠ για να καταστήσουν εφαρμόσιμα τα σχέδια της συμμαχίας» επεσήμανε ο Μπάουερ. Το συνολικό ποσοστό είναι πολύ πιο κοντά στο 3% του ΑΕΠ παρά στο 2%, τον υπάρχοντα στόχο της συμμαχίας, δήλωσε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

«Περιμένω ότι υπό τη νέα κυβέρνηση (του Ντόναλντ) Τραμπ (στις ΗΠΑ), θα υπάρξει μια πολύ πιο έντονη συζήτηση για το πόσα περισσότερα χρήματα πρέπει να ξοδέψουν η Ευρώπη και ο Καναδάς, και αυτή είναι μια υγιής και έγκυρη συζήτηση που πρέπει να γίνει» σημείωσε.

Ουκρανικά drones καμικάζι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αποθήκη καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια Καλούγκα, όπως δήλωσε σήμερα πηγή από την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, ενώ νέα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στην Ουκρανία.

«Ο στόχος της επίθεσης ήταν η αποθήκη πετρελαίου» του ομίλου Kalouganefteprodukt, «που εμπλέκεται στη στήριξη της ένοπλης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δηλώνοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε σημαντικές «καταστροφές».

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, που βρίσκεται νότια της Μόσχας, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στα προάστια της πόλης Καλούγκα.

Μερικές ώρες αργότερα, ρωσικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, και στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

The occupiers continue to attack regions across Ukraine. Currently, a rescue operation is underway in Kharkiv following a missile strike. So far, we know of 19 casualties. Dozens of strike drones attacked Zaporizhzhia, injuring a child. Odesa was also hit, with missile fragments… pic.twitter.com/0Q0WCXzxsN

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2024