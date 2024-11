Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η επιλογή του Ματ Γκέιτς για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ συγκροτεί την ομάδα του πριν αρχίσει τη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου, και η επιλογή του παρουσιαστή του Fox News Πιτ Χεγκσέθ για υπουργό Άμυνας, και της επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Τουλσι Γκάμπαρντ, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Από όλες τις επιλογές του εκλεγμένου προέδρου για τη κυβέρνησή του μέχρι στιγμής, αυτή είναι με διαφορά η πιο αμφιλεγόμενη.

Ο 42χρονος Γκέιτς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποπομπή του πρώην προέδρου της βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν ΜακΚάρθι, το 2023. Έχει τη φήμη του «ταραχοποιού» στο Κογκρέσο.

Το 2018, προκάλεσε αντιδράσεις φέρνοντας έναν ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους. Αργότερα προσπάθησε να απομακρύνει δύο πατέρες που είχαν χάσει παιδιά σε μαζικό πυροβολισμό από μια ακρόαση, όταν διαφώνησαν με τις απόψεις του για τον έλεγχο των όπλων.

Η προκλητική στάση του έχει δημιουργήσει πολλούς εχθρούς, ακόμα και μέσα στο κόμμα του. Η επιλογή του Τραμπ τον σηματοδοτεί ως έναν αξιωματούχο που θα εφαρμόσει πιστά την ατζέντα του, αδιαφορώντας για τις συμβατικές πολιτικές αντιλήψεις.

Σύμφωνα με το Axios, κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γκέιτς για την κορυφαία θέση της Δικαιοσύνης, υπήρξαν αντιδράσεις σε συνάντηση Ρεπουμπλικανών βουλευτών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ εξήγησε πως σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Γκέιτς ως μοχλό αλλαγής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο συχνά κατηγορεί για τα νομικά του προβλήματα. «Ο Ματ θα εξαλείψει τη διαφθορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα το επαναφέρει στην πραγματική του αποστολή: την καταπολέμηση του εγκλήματος και την υπεράσπιση της δημοκρατίας μας», έγραψε.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ υποσχέθηκε να ανταποδώσει τις πολυάριθμες έρευνες που στράφηκαν εναντίον του. Τώρα φαίνεται πως ο Γκέιτς θα είναι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας να αναδιαμορφώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Γκέιτς ήταν επίσης στόχος έρευνας για παραβίαση των νόμων περί trafficking, σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, ωστόσο δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παρέμενε, όμως, αντικείμενο ηθικής έρευνας στη Βουλή για κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης και παράνομης χρήσης ναρκωτικών. Βέβαια, την Τετάρτη 13/11 παραιτήθηκε από βουλευτής, βάζοντας τέλος στην έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας σε βάρος του.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Ντικ Ντέρμπιν, ζήτησε να διατηρηθούν και να κοινοποιηθούν τα ευρήματα της έρευνας, καθώς η χρονική συγκυρία της παραίτησης γεννά ερωτήματα.

«Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις: αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι κρίσιμες για την επικύρωση του κ. Γκέιτς ως υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ντέρμπιν.

Ο Γκέιτς, βέβαια, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η Γερουσία θα κληθεί να εγκρίνει την υποψηφιότητά του, με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να κατέχει μεν την πλειοψηφία, αλλά οι πιθανές αντιρρήσεις εντός του κόμματος ενδέχεται να καταστήσουν δύσκολη την επικύρωσή του.

Παρά τις αντιδράσεις, οι στενότεροι υποστηρικτές του Τραμπ γιορτάζουν την επιλογή του. «Το σφυρί της δικαιοσύνης έρχεται», έγραψε ο Έλον Μασκ για τον Γκέιτς στo X.

The Hammer of Justice is coming

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024