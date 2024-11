Με αίσθημα ευθύνης, η Rolex παρουσιάζει το “Oceans Moment”, ένα γιορτινό ορόσημο αφιερωμένο στους ωκεανούς, τους οποίους έχει εξερευνήσει εδώ και 70 χρόνια μέσα από τολμηρές, διεθνείς προσπάθειες για την εξερεύνηση των θαλασσών, αρχικά για τη συγκίνηση, τη λαχτάρα της ανακάλυψης και έπειτα για λόγους έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η πρωτοβουλία Rolex Perpetual Planet προσφέρει την στήριξή της σε ένα ευρύ φάσμα έργων που αφορά στον τομέα της προστασίας όλων των τοπίων του πλανήτη, εστιάζοντας κυρίως στην προστασία των ωκεανών, την προστασία της άγριας φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Για να διασφαλίσει πως δίνεται η δέουσα προσοχή σε όλα τα έργα που υποστηρίζει, η Rolex έχει καθιερώσει ορόσημα κατά τη διάρκεια του έτους, θέλοντας να εμβαθύνει στα έργα και τις ιστορίες των ατόμων που εργάζονται για να κάνουν τη διαφορά σε κάθε τομέα. Το “Oceans Moment”, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε όσους δίνουν το παράδειγμα, με τις προσπάθειές τους να κατανοήσουν και να προστατεύσουν τη γαλάζια καρδιά του πλανήτη: Τις θάλασσές μας.

Η άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών

Η έμβια ζωή του πλανήτη παραμένει ομφάλια συνδεδεμένη με τις θάλασσες. Χάρη στις οξυγονωτικές τους ιδιότητες και τον κρίσιμο ρόλο τους ως αποδέκτη άνθρακα, δηλαδή θερμικού ρυθμιστή, οι ωκεανοί αποτελούν τον πιο ισχυρό σύμμαχό μας στην ανατροπή της κλιματικής κρίσης. Αυτό σημαίνει πως η διατήρησή τους οφείλει να είναι προτεραιότητά μας, όχι μόνο ως τρόπος θωράκισης των απειλούμενων θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά για το καλό όλου του πλανήτη.

Το εμβληματικό ρολόι Rolex Oyster δημιουργήθηκε το 1926 και έκτοτε έχει συντροφεύσει εξερευνητές σε απόκρημνες, απρόσιτες κορυφές και στα χαμηλότερα βάθη της Γης. Ακολουθώντας το όραμα του ιδρυτή της ελβετικής ωρολογοποιίας, Hans Wilsdorf, για την ανάπτυξη μίας νέας γενιάς αδιάβροχων και ανθεκτικών στην πίεση ρολογιών, η Rolex το 1960 εξόπλισε με έναν μηχανισμό το βαθυσκάφος Trieste, το οποίο επιχείρησε μία τολμηρή κατάβαση στον σκοτεινό πυθμένα της Τάφρου των Μαριάνα, περίπου 10.916 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού.

Η συνεργασία με το Mission Blue που ανανεώνει τη μακρόχρονη δέσμευση της Rolex

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού του αιώνα μας και ενώ τα προγράμματα που υποστήριζε η Rolex έφταναν πιο μακριά, αποκαλύπτοντας αιωνόβια μυστήρια των ωκεανών, γινόταν ολοένα και πιο σαφές πως η θαλάσσια εξερεύνηση, καθώς και η προστασία των ωκεανών, αποτελούν ουσιαστικά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σύμφωνα με την Emmanuelle Périé-Bardout, συγγραφέα, εξερευνήτρια και συνιδρύτρια του Under The Pole (UTP), ενός εταίρου της πρωτοβουλίας Perpetual Planet της Rolex, «πρέπει να μελετήσουμε τις θάλασσες και να αποκαλύψουμε τα μυστικά τους, ώστε να μπορέσουμε να τις προστατεύσουμε».

Tο 2019, η έναρξη της πρωτοβουλίας Rolex Perpetual Planet διεύρυνε την ήδη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας για την προστασία του πλανήτη μας. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας ήταν η συνεργασία με το Mission Blue, τον οργανισμό που ίδρυσε το 2009 η ωκεανογράφος Sylvia Earle, μία Rolex Testimonee από το 1982. Ουσιαστικά, αυτή η σύμπραξη επιδιώκει την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο, περιοχές που ονομάζονται Hope Spots.

Από το 2014 που ένωσαν τις δυνάμεις τους, η Rolex υποστηρίζει το Mission Blue στις προσπάθειές του να προστατέψει του 30% των παγκόσμιων θαλασσών μέχρι το 2030, ακολουθώντας ουσιαστικά τον στόχο που έχει θέσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και τη διαφύλαξη της υγείας των ωκεανών. Το ευρύ δίκτυο του Mission Blue περιλαμβάνει περισσότερα από 160 Hope Spots, επεκτείνεται συνεχώς και αφορά σε περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα, όπως το αρχιπέλαγος των Αζορών και τα νησιά Γκαλαπάγκος.

Η αποστολή στα Γκαλαπάγκος για τη βιοποικιλότητα με την καθοδήγηση της Sylvia Earle

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως στα Γκαλαπάγκος πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μία αποστολή με επικεφαλή τη Sylvia Earle και με την υποστήριξη του Rolex Perpetual Planet. Η ομάδα εξέτασε τα ενδιαιτήματα των χελωνών, χαρτογράφησε πεδία τροφοληψίας των αποικιών πιγκουίνων, κατέγραψε τα επίπεδα των μικροπλαστικών και όχι μόνο, προκειμένου να αξιολογήσει τη συνολική υγεία του Hope Spot, 25 χρόνια έπειτα από τη δημιουργία του θαλάσσιου καταφυγίου των Γκαλαπάγκος. Τα συμπεράσματα της αποστολής αφορούσαν σε πλούσια δάση από φύκια, τα οποία προηγουμένως γνωρίζαμε πως αναπτύσσονται μόνο σε ψυχρότερα ύδατα, καθώς και ίχνη DNA τα οποία πιθανολογείται πως ανήκουν σε είδη εντελώς νέα και άγνωστα για την επιστημονική κοινότητα.

Μέσω του Perpetual Planet, η Rolex υποστηρίζει τους υποστηρικτές, τους εξερευνητές και τους συντηρητές των ωκεανών, από τους Coral Gardeners, μία ομάδα νέων στη Γαλλική Πολυνησία που αποκαθιστά τους υφάλους των κοραλλιών και ευαισθητοποιεί το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο για τη σημασία τους, μέχρι τους καταξιωμένους φωτογράφους που καταγράφουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της φύσης, όπως η Cristina Mittermeier και ο Paul Nicklen. Μέσα από τον φακό τους και με την υποστήριξη του Rolex Perpetual Planet, εφιστούν την προσοχή μας στις επιτακτικές αλλαγές που απαιτούνται, για τη διαφύλαξη των ωκεανών και την προστασία τους.

Η Rolex έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ενεργό δίκτυο φορέων και ανθρώπων, το οποίο αλληλοτροφοδοτείται και εν τέλει έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του. Μία τέτοια συνεργασία έφερε κοντά το Under The Pole με τον παγκοσμίου φήμης ιχθυολόγο και βραβευμένο με Rolex Awards, Luiz Rocha, ώστε ο τελευταίος να διεξαγάγει μία πιλοτική, πρωτοποριακή στο είδος της εξερεύνηση των υποβρύχιων δασών, τα οποία κατοικούνται από ζώα της Γουαδελούπης. Επίσης, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Rolex υποστηρίζει τους υποτρόφους του Our World-Underwater Scholarship Society, οι οποίοι επιλέγονται από την εταιρεία για να εκπαιδευτούν σε μία σειρά θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με σκοπό την προώθηση της επόμενης γενιάς εκκολαπτόμενων θαλάσσιων πρωτοπόρων.

Οι ωκεανοί καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης, οπότε αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητάς της. Με την πάροδο των ετών, η δέσμευση της Rolex για τη θαλάσσια έρευνα και την προστασία των ωκεανών έχει αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια, με αξιοσημείωτα έργα που υποστηρίχθηκαν σε 16 χώρες. Από το παγωμένο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ έως τις Μαλδίβες και από το Περού έως την Πορτογαλία, έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς ζώνες για είδη τόσο διαφορετικά όπως τα ντιγκόνγκ, οι ιππόκαμποι, οι φαλαινοκαρχαρίες και οι λευκοί καρχαρίες. Μέσω της αδιάλειπτης υποστήριξής της σε έργα θαλάσσιας εξερεύνησης σε όλο τον κόσμο, η Rolex με το Perpetual Planet συνεχίζει να έχει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα για την προστασία και τη διαφύλαξη της ζωής των ωκεανών μας.