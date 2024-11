Οι επιβάτες του Explorer of the Seas της Royal Caribbean είδαν τον χάρο με τα μάτια τους όταν το κρουαζιερόπλοιο χτυπήθηκε από ριπές ανέμου, που ξεπερνούσαν τα 80 μίλια ανά ώρα και πήρε κλίση 45 μοιρών στα ανοιχτά των ακτών της Αφρικής.

Στο πλοίο επικράτησε πανικός. Αντικείμενα έγιναν χίλια κομμάτια και οι επιβάτες άρχισαν να στέλνουν μηνύματα στους αγαπημένους τους, θεωρώντας ότι θα πέθαιναν.

Ο 41χρονος Καναδός Νταν Σο κατέγραψε σε βίντεο τις προσπάθειες όσων προσπαθούσαν να σταθούν όρθιοι.

A cruise ship tilted 45 degrees in the Atlantic ocean causing chaos on board 🤯pic.twitter.com/97LcAMQ5L9

— Daily Loud (@DailyLoud) November 11, 2024