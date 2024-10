Ένα δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα ενώ έπλεε στη Βαλτική, στα ανοιχτά του λιμανιού του Ροστόκ, στη Γερμανία. Οι επτά ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν αλλά η πυρκαγιά δεν έχει σβηστεί ακόμη.

«Το μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου Annika συνεχίζει να καίγεται» ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση για επείγοντα περιστατικά στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να συνεχιστεί η προσπάθεια κατάσβεσης «στην ξηρά», στο Ροστόκ, όπου θα ρυμουλκυθεί το πλοίο.

Το Annika κρίνεται προς το παρόν «σταθερό».

