Ενισχυμένη θα είναι στο Κογκρέσο στην επόμενη διετία η παρουσία των Ελληνοαμερικανών ομογενών, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ για την ανανέωση και των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροέδρων και του 1/3 εκείνων της Γερουσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοι κέρδισαν τη Γερουσία. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων οι Ρεπουμπλικανοι ξεπέρασαν τους 51 Γερουσιαστές και θα έχουν δεδομένα τον έλεγχο.

Στο νέο Κογκρέσο, η ομογένεια θα εκπροσωπείται από έξι βουλευτές, έναντι πέντε μέχρι σήμερα. Στο ελληνικό λόμπι των ΗΠΑ επικρατεί ικανοποίηση με το συγκεκριμένο (κατά τι ενισχυμένο) αποτέλεσμα.

Οι Ελληνοαμερικανοί που εκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis)

It is my honor to represent our community in Congress & I thank you for giving me another two years to fight for us! pic.twitter.com/XWvtd52x5U — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) November 6, 2024

Την εκλογή της στο Κογκρέσο για τρίτη διετή θητεία εξασφάλισε η ελληνοαμερικανίδα υποψήφια των Ρεπουμπλικανών, Νικόλ Μαλλιωτάκη. Συγκέντρωσε ποσοστό 64,7% στην 11η κογκρεσιακή περιφέρεια της Νέας Υόρκης (Στάτεν Αϊλαντ και Νότιο Μπρούκλιν), έναντι 35,3% της αντιπάλου της των Δημοκρατικών, Αντρια Μορς.

«Είναι τιμή μου ενα εκπροσωπώ την κοινότητά μας στο Κογκρέσο και σας ευχαριστώ που μου δώσατε άλλα δύο χρόνια για να μάχομαι για μας», έγραψε στο Χ.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2021 και η μόνη γυναίκα Ρεπουμπλικανή αξιωματούχος στη Νέα Υόρκη.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ. Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, είναι Έλληνας ενώ η μητέρα της, Βέρα, είναι Κουβανή.

Στις πολιτειακές εκλογές για το Νομοθετικό Σώμα της Νέας Υόρκης του 2010 η Νικόλ Μαλλιωτάκη εξελέγη πολιτειακή Βουλευτής από την 60η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Επανεξελέγη στο αξίωμα το 2012, το 2014, το 2016 και το 2018.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ως πολιτειακή Βουλευτής, η Μαλλιωτάκη χαρακτηρίστηκε ως «ανερχόμενο αστέρι της πολιτικής».

Κρις Πάππας (Chris Pappas)

Thank you, New Hampshire! I’m honored to have earned your support for another term in Congress to put New Hampshire first. Let’s get back to work. pic.twitter.com/KSKraFVOme — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 6, 2024

O Δημοκρατικός Κρις Πάππας κέρδισε στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Σύμφωνα με το 90% της καταμέτρησης, εξασφαλίζει μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συγκεντρώνοντας το 54,4% των ψύφων.

Ο Κρις Παππάς γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1980 στο Μάντσεστερ της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ, όπου και μεγάλωσε, από γονείς ελληνικής καταγωγής. Αποφοίτησε το Λύκειο «Manchester Central High School» στο Μάντσεστερ, το 1998. Κατόπιν, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και κυβέρνηση, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, και έλαβε πτυχίο το 2002.

Ξεκίνησε να εργάζεται από το 1996 (όταν ήταν ακόμα στο Λύκειο), στην εκστρατεία της τότε πολιτειακής γερουσιάστριας Τζιν Σαχίν για το αξίωμα του κυβερνήτη της πολιτείας.

Εξελέγη πρώτη φορά στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στις εκλογές του 2018, νικώντας με ποσοστό 53.6% έναντι 45.0% του τότε Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2020, με ποσοστό 51.3% έναντι 46.2% του Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του.

Μάγκι Γκουντλάντερ (Maggie Goodlander)

Thank you to the people of New Hampshire’s Second District. Whether you voted for me or not, I will work for you in the People’s House and fight for you with everything I’ve got. It is the honor of my lifetime to be elected to represent the district that made me who I am.… — Maggie Goodlander (@MaggieG603) November 6, 2024

«Ευχαριστώ τους κατοίκους της δεύτερης περιφέρειας του Νιου Χαμσάιρ. Είτε με ψηφίσατε είτε όχι, θα δουλέψω για εσάς στη Βουλή του Λαού και θα αγωνιστώ για εσάς με ό,τι έχω. Είναι η τιμή της ζωής μου να εκλεγώ για να εκπροσωπήσω την περιφέρεια που με έκανε αυτό που είμαι», ανέφερε η Δημοκρατική Μάγκι Γκουντλάντερ μετά την καταμέτρηση των ψήφων.

Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, η Γκούντλαντερ εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 53,3%. Ο προπάππους πήγε στις ΗΠΑ από την Αβδέλλα Γρεβενών.

Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos)

We are ready for Election Day! 🇺🇸🗳️ pic.twitter.com/6Guqtklmff — Mike Haridopolos (@MikeHaridopolos) November 4, 2024

Ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Χαριδόπουλος κέρδισε στην 8η Περιφέρεια της Φλόριντα και ετοιμάζεται για την πρώτη διετία στο Κογκρέσο. Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο 54χρονος ομογενής πολιτικός εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 62,3%.

«Τιμή μου να είμαι ο εκπρόσωπος σας στο Κογκρέσο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την στήριξή σας. Τώρα να πιάσουμε δουλειά», ανέφερε στο μήνυμά του.

Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis)

It was great to stop by Vet Fest in Hernando this past weekend. There were so many businesses and non-profit organizations offering services to the men and women who served in our military. pic.twitter.com/gTs8kdHou6 — Gus Bilirakis (@RepGusBilirakis) November 4, 2024

Ο καλυμνιακής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Κωνσταντίνος Μπιλιράκης, επανεκλέγεται πανηγυρικά στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης επικράτησε με σημαντική διαφορά έναντι της Δημοκρατικού Rock Aboujaoude και ανανέωσε τη θητεία του.

Ο Μπιλιράκης εκλέγεται ανελλιπώς από το το 2007. Αρχικά για την 9η περιφέρεια (2007-2013)και στη συνέχεια στη 12η περιφέρεια (2013- μέχρι σήμερα) της Φλόριντα.

Ο Κωνσταντίνος Μπιλιράκης γεννήθηκε το 1963 στο Γκέινσβιλ της Φλόριντας, από τον Μάικλ Μπιλιράκη και την Εβελίνα Μιαούλη.

Αποφοίτησε από το ομογενειακό λύκειο του Τάρπον Σπρίνγκς. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (1986), καθώς και Νομική στο Πανεπιστήμιο Στέτσον της Φλόριντα (1989).

Έως την ενασχόλησή του με την πολιτική, εργάστηκε ως δικηγόρος στην περιοχή της Τάμπα.

Ντίνα Τάιτους (Dina Titus)

¡Feliz Dia de Los Muertos! I celebrated at @ClarkCountyNV’s colorful Day of the Dead festival. pic.twitter.com/XmxkHDI0RN — Dina Titus (@repdinatitus) November 3, 2024

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους επανεκλέγεται στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα. Σύμφωνα με το 87% της καταμέτρησης, προηγείται με 51,1% των ψήφων του Ρεπουμπλικανού αντίπαλό της, Μαρκ Ρόμπερτσον που συγκεντρώνει 45,5%.

Η Κωνσταντίνα Άλις Τάιτους υπηρετεί ως Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών για την 1η περιφέρεια της Νεβάδα από το 2013.

Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών για την 3η περιφέρεια της Νεβάδα (2009-2011), ως Ηγέτης της Μειοψηφίας της Γερουσίας της Νεβάδα (1993-2008), καθώς και ως Μέλος της Γερουσίας της Νεβάδα για την 7η περιφέρεια από το 1989 έως το 2008.

Διατέλεσε καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, έως την εκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων (1977-2011).