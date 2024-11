Στο Τέξας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα νωρίτερα ο Ιλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος είναι από τους στενότερους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία και φαίνεται ότι ούτε απόψε θα λείπει από το πλευρό του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων.

Οπως έγινε γνωστό μεταβαίνει στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για να βρίσκεται παρέα με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της μεγάλης βραδιάς.

Η ανάρτηση που έκανε νωρίτερα στο Χ:

Just voted in Cameron County, Texas, home of Starbase! pic.twitter.com/dE8oRGlI4p

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024