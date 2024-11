Μια δημοσκόπηση στην Αϊόβα που έφερε απροσδόκητα την Κάμαλα Χάρις μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια πολιτεία που προηγουμένως αναμενόταν ασφαλής για τους Ρεπουμπλικάνους, προκάλεσε σοκ στους Αμερικανούς παρατηρητές δημοσκοπήσεων.

Δημοσκόπηση της Selzer για τις εκλογές στις ΗΠΑ

Η δημοσκόπηση της Selzer που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Des Moines Register έδειξε ότι η Χάρις προηγείται του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της κατά τρεις μονάδες.

Οι 7 πολιτείες μάχης των εκλογών στις ΗΠΑ

Η μεσοδυτική Αϊόβα δεν είναι μία από τις επτά πολιτείες μάχης των εκλογών του 2024, οι οποίες αποτελούνταν από τις πολιτείες Rust belt του Μίσιγκαν, του Ουισκόνσιν και της Πενσιλβάνια και τις πολιτείες Sun belt της Τζόρτζια, της Βόρειας Καρολίνας, της Νεβάδα και της Αριζόνα.

Αναδιαμόρφωση της εκλογικής κούρσας

Ενώ οι πολιτικοί εμπειρογνώμονες και οι δημοσκόποι είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να δίνουν μεγάλη σημασία σε οποιαδήποτε μεμονωμένη δημοσκόπηση, η Selzer είναι ένας ευρέως σεβαστός οργανισμός δημοσκοπήσεων με καλό ιστορικό στην Αϊόβα. Εάν η Harris ήταν έστω και ανταγωνιστική στην Αϊόβα -την οποία ο Τραμπ κέρδισε τόσο το 2016 όσο και το 2020- θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά την κούρσα.

Τρεις μονάδες μπροστά η Χάρις

Η δημοσκόπηση της Selzer εμφανίζει την Χάρις να προηγείται του Trump με 47% έναντι 44% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων. Μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου έδειχνε τον Τραμπ να προηγείται με τέσσερις μονάδες έναντι της Χάρις και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου τον έδειχνε να προηγείται με 18 μονάδες έναντι του τότε υποψηφίου Τζο Μπάιντεν.

«Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να πει ότι το περίμενε αυτό», δήλωσε στο Register η δημοσκόπος J Ann Selzer, πρόεδρος της Selzer: «Έχει ξεκάθαρα πηδήξει σε ηγετική θέση».

Οι γυναίκες οδηγούν την αντιστροφή της εκλογικής κούρσας

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι οι γυναίκες οδηγούν την καθυστερημένη στροφή προς τον Χάρις στην πολιτεία. Εάν ισχύει και επιβεβαιωθεί ευρύτερα, αυτό θα ήταν επίσης σημαντικό, καθώς η εκστρατεία της Χάρις έχει επικεντρωθεί στην προσέλκυση γυναικών εν μέσω ενός μεγάλου χάσματος μεταξύ των δύο φύλων με τους άνδρες ψηφοφόρους που τείνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς. Η Χάρις και η εκστρατεία της έχουν επικεντρωθεί στην ανατροπή των ομοσπονδιακών δικαιωμάτων στις αμβλώσεις από το συντηρητικά κυριαρχούμενο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σοκ και έκπληξη στους δημοσκόπους

Η αντίδραση των ειδημόνων και των δημοσκόπων ήταν σε μεγάλο βαθμό σοκ και έκπληξη, αν και επισημάνθηκε επίσης ότι μια αντίπαλη ομάδα δημοσκοπήσεων εξακολουθούσε να δείχνει προβάδισμα του Τραμπ στην Αϊόβα.

«Πρόκειται για μια εκπληκτική δημοσκόπηση. Αλλά η Ann Seltzer έχει τόσο αστρικό ρεκόρ όσο και κάθε δημοσκόπος στην πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων στην πολιτεία της. Οι γυναίκες τροφοδοτούν αυτό το κύμα, δήλωσε ο David Axelrod, πρώην κορυφαίος σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα.

This is a stunning poll. But Ann Seltzer has as stellar a record as any pollster of forecasting election outcomes in her state. Women are powering this surge. Portents for the country?? https://t.co/CNJfcQKXja

Yeah, I mean margins of error exist and polls can be outliers and I doubt Harris will win Iowa but Selzer is extremely well-regarded and a within-the-margin race in Iowa is not impossible particularly if the reported late shifts to Harris were real. https://t.co/V5ZTqyDPas

— Philip Bump (@pbump) November 2, 2024