Στην πρώτη του ομιλία μετά που διαδέχθηκε τον Χασάν Νασράλα, ο Ναΐμ Κασέμ, νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει το πολεμικό σχέδιο του αρχηγού της λιβανέζικης οργάνωσης που σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό.

Ο Κασέμ τόνισε ότι θα υπάρχουν μικρές μόνο αλλαγές, ενώ η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κασέμ είπε ότι ο Νασράλα ήταν σαν αδερφός για τον ίδιο και ο δολοφονημένος ηγέτης, Χασέμ Σαφιεντίν ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο ο Νασράλα πραγματικά στηριζόταν.

Hezbollah’s new leader, Sheikh Naim Qassem, says he will continue the path of Sayyed Hassen Nasrallah pic.twitter.com/EFwZNgOv1w

— Press TV 🔻 (@PressTV) October 30, 2024