Την ώρα που το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις επόμενες κινήσεις από το Ισραήλ και το Ιράν υπήρξε μια εξέλιξη η οποία αν μη τι άλλο δείχνει διάθεση για κλιμάκωση. Η Χεζμπολάχ, με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έδειξε έτοιμη για χτύπημα σε εδάφη του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους τουλάχιστον 25 κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ να τις εκκενώσουν αμέσως, λέγοντας ότι έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι επειδή σταθμεύουν εκεί Ισραηλινοί στρατιώτες.

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε μια παρόμοια προειδοποίηση για μερικές κοινότητες στα κατεχόμενα Υψώματα του Γκολάν, με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

#BREAKING#Hezbollah issues a statement:

«To all residents in the settlements mentioned in this statement, please evacuate immediately. Your settlements have become a base for enemy military forces attacking Lebanon. As a result, they have turned into legitimate military targets» pic.twitter.com/koXJFl1dcG

— Warrior Weekly (@dzgamezkiller) October 26, 2024