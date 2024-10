Αυτό δημιουργεί ατμοσφαιρική αστάθεια, προκαλώντας την ταχεία άνοδο του θερμού, κορεσμένου αέρα, οδηγώντας στο σχηματισμό πανύψηλων σύννεφων μέσα σε λίγες ώρες και ρίχνοντας ισχυρές βροχές στα ανατολικά τμήματα της Ισπανίας.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε επίσης ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη (31/10/24).

“But why can’t climate activists be more patient?” pic.twitter.com/ttlsgC9MZI

— Climate Defiance (@ClimateDefiance) October 29, 2024