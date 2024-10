Τρία ήταν τα κύματα επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα (26/10) το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σε απάντηση για την ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Στο πρώτο κύμα στόχοι ήταν εγκαταστάσεις αεροάμυνας και τα δύο επόμενα έγιναν κατά βάσεων πυραύλων και drones.

Το χτύπημα του Ισραήλ είναι το πρώτο που φαίνεται ότι ικανοποιεί και την αμερικανική πλευρά, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του του Άντονι Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ. Υπενθυμίζουμε ότι η Αμερική ήθελε ένα χτύπημα που όμως να μην περιλαμβάνει τα πετρέλαια του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Smoke seen rising from an IRGC Air Defense Base near the Town of Khojir in the Tehran Province. pic.twitter.com/zigzmN8qGb — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

«Το καθεστώς του Ιράν και οι εντολοδόχοι του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου (2023) -σε επτά μέτωπα- συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), ανακοινώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης.

The Full English Statement by the Spokesman for the Israel Defense Force, Rear Admiral Daniel Hagari following tonight’s Strike Operation against Military Targets inside Iran, “The IDF fulfilled its Mission. If the Regime in Iran were to make the Mistake, of beginning of New… pic.twitter.com/FsI4EE5suz — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν «περιορισμένες ζημιές». Σε ανακοίνωσή της η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επεσήμανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν και του Ιλάμ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε κάνει λόγο στη διάρκεια της νύκτας για «έξι ισχυρές εκρήξεις» γύρω από την Τεχεράνη, οι οποίες συνδέονταν «με την ενεργοποίηση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας». «Καμία έκρηξη ή πυρκαγιά» δεν έχει αναφερθεί στο κεντρικό διυλιστήριο της Τεχεράνης, διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Iranian State TV has been attempting to show “Business as Usual” today across Iran, while Downplaying or almost Completely Ignoring last night’s Widespread Israeli Strikes. pic.twitter.com/6BOHbmA4wi — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των πτήσεων στον εναέριο χώρο της, όμως πλέον η εναέρια κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

The Iranian Civil Aviation Organization states that the Airspace over Iran will be Reopened at 9:00am, with Commercial Flights both to and from Iranian Airports able to then begin Normal Operations. — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Το Ισραήλ είχε στείλει μήνυμα στο Ιράν για την επίθεση

Το Ισραήλ έστειλε μήνυμα στο Ιράν την Παρασκευή, πριν από τις αεροπορικές επιδρομές αντιποίνων, προειδοποιώντας τους Ιρανούς να μην απαντήσουν, δήλωσαν στο Axios τρεις πηγές.

Το ισραηλινό μήνυμα ήταν μια προσπάθεια να περιοριστεί η συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και να αποφευχθεί μια ευρύτερη κλιμάκωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωμένο πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά ότι θα προβεί σε αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στην ισραηλινή επιχείρηση, αλλά ότι αν το Ιράν προβεί σε αντίποινα, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υπερασπιστούν το Ισραήλ έναντι μιας τέτοιας επίθεσης.

«Αυτό θα πρέπει να είναι το τέλος της άμεσης στρατιωτικής ανταλλαγής μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ θα υπάρξουν συνέπειες. Αυτό το κοινοποιήσαμε άμεσα και έμμεσα στο Ιράν».

Γιατί έγινε τώρα η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Γιατί όμως το Ισραήλ επιτέθηκε τώρα στο Ιράν; Το Sky News απαντά.

Απρίλιος 2024

Την 1η Απριλίου οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό της Συρίας, με στόχο δύο στρατηγούς και επτά μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το χτύπημα ισοπέδωσε το ιρανικό προξενείο στην πόλη, γεγονός που οδήγησε σε καταδίκη, καθώς επρόκειτο για διπλωματικό χώρο, ο οποίος συνήθως είναι εκτός ορίων.

Δύο εβδομάδες αργότερα, σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 170 εκρηκτικά drones και 120 βαλλιστικούς πυραύλους, με «μόνο λίγους» να εισέρχονται στο Ισραήλ και «99%» να αναχαιτίζονται από το αμυντικό του σύστημα, σύμφωνα με τις IDF.

Περίπου 30 πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν, 25 εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν εκτός των συνόρων του Ισραήλ, ανέφερε ο στρατός και πρόσθεσε ότι «δεκάδες πύραυλοι» εκτοξεύθηκαν στη συνέχεια από τον Λίβανο, πλήττοντας την αεροπορική βάση Νεβατίμ, όπου προκλήθηκαν μόνο «μικρές ζημιές στις υποδομές». Δεν αναφέρθηκαν θύματα, αλλά ένα επτάχρονο κορίτσι «τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα».

Ένας συνασπισμός που περιλάμβανε τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία συγκεντρώθηκε για να υπερασπιστεί το Ισραήλ από την επίθεση, και μόνο περιορισμένες ζημιές προκλήθηκαν σε μια ισραηλινή αεροπορική βάση.

Οι άμεσες ανταλλαγές πυρών έληξαν εκεί – προς το παρόν.

Οκτώβριος 2024

Στις 30 Σεπτεμβρίου το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, με στόχο μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ, έχοντας δολοφονήσει τον ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ, πληρεξούσιος του Ιράν, είχε εκτοξεύσει πυραύλους στο Ισραήλ από την επομένη των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σε απάντηση της χερσαίας εισβολής, το Ιράν εκτόξευσε έναν καταιγισμό σχεδόν 200 βαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές.

Το Ισραήλ υποσχέθηκε ότι η επίθεση θα είχε συνέπειες, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να δηλώνει: «Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε – και θα το πληρώσει».

Τα υποσχόμενα αντίποινα έφτασαν απόψε, με πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις σε τρεις ιρανικές επαρχίες.