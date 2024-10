Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ξημερώματα του Σαββάτου (26/10) το Ισραήλ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των IDF χτυπήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία στρατιωτικοί στόχοι στην Τεχεράνη, με την πόλη να σείεται από τις ισχυρές εκρήξεις.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

