Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον μιας ομάδας που περίμενε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι διασώστες περισυνέλεξαν 12 πτώματα και πολλούς τραυματίες «έπειτα από πλήγματα ισραηλινών δρόνων με στόχο ένα όχημα και μια ομάδα αμάχων που περίμεναν (τη διανομή βοήθειας) στα βόρεια του προσφυγικού καταυλισμού Αλ Σάτι, στα δυτικά της Πόλης της Γάζας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Σύμφωνα με τον Μπασάλ, τουλάχιστον άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλα πλήγματα στην ίδια πόλη σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μουστάφα Άμπου Αΐτα, αφηγήθηκε ότι το πλήθος είχε συγκεντρωθεί και περίμενε την άφιξη ενός κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας. «Χτύπησαν ένα λευκό μινιμπάς με έναν πύραυλο και ένας άλλος έπληξε τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει και έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα», είπε.

🚨 In a new, horrific massacre, the IOF targeted a group of aid workers security aid, resulting in the martyrdom of 11 and wounding of several others in Al-Shati’ camp west of Gaza City in the northern #Gaza Strip.

The attack was the result of two drone strikes. pic.twitter.com/rNFsGeT18M

— Hassan Farah (@HassanF28182803) October 25, 2024