Στην τελική ευθεία για την κούρσα του Λευκού Οίκου, οι δύο προεδρικοί υποψήφιοι επικεντρώθηκαν στις κρίσιμες πολιτείες. Μπροστά σε χιλιάδες ψηφοφόρους στη Τζόρτζια και πλαισιωμένοι από γνωστούς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί Κάμαλα Χάρις και Μπαράκ Ομπάμα τονίζοντας ότι μόνο η Δημοκρατική υποψηφιότητα μπορεί να εγγυηθεί τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της μεσαίας τάξης.

Η Κάμαλα Χάρις είχε στο πλευρό της και τον θρύλο της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από την Αριζόνα τόνισε ενδεικτικά ότι οι ΗΠΑ έχουν καταντήσει ο σκουπιδοντενεκές του πλανήτη, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό.

«Δεν θέλουμε 4 χρόνια με ένα επίδοξο βασιλιά, ένα επίδοξο δικτάτορα να τριγυρνάει προσπαθώντας να τιμωρήσει τους αντιπάλους του», τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο Μπρους Σπρίνγκστιν εμψυχώνοντας το κοινό με την κιθάρα και το λόγο το, ενώ στη συνέχεια δήλωσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει υποψήφιος για να γίνει ένας Αμερικανός τύραννος».

Bruce Springsteen performs at a star-studded campaign event for VP Kamala Harris alongside former President Obama.

«I want a president who reveres the Constitution, who does not threaten but wants to protect and guide our great democracy,» he said. pic.twitter.com/uwUKLUDBwa

— MSNBC (@MSNBC) October 24, 2024