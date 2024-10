Την ευθύνη στο PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, κοντά στην Άγκυρα, και είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 22 επιρρίπτουν ανώτατοι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Νεκροί είναι δύο δράστες, μια γυναίκα και ένας άντρας. Επίσης, μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας οδηγός ταξί, τον οποίο οι δράστες σκότωσαν για να κλέψουν το όχημά του, προκειμένου να μεταβούν στην TUSAS, ή αλλιώς ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), όπως είναι η αγγλική ονομασία με την οποία είναι ευρύτερα γνωστή διεθνώς.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε πως θεωρεί «πολύ πιθανό» να βρίσκεται το PKK πίσω από την ένοπλη επίθεση. «Η διαδικασία ταυτοποίησης και η αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων συνεχίζονται», είπε ο Αλί Γερλίκαγια, συμπληρώνοντας πως θεωρεί «πολύ πιθανό» το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με το PKK.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο ευθύνης του PKK. «Προσπάθησαν να διαταράξουν την ειρήνη στη χώρα μας, εξαπολύοντας μια αποτρόπαιη και άνανδρη επίθεση», δήλωσε. «Δίνουμε πάντα στα καθάρματα του PKK την τιμωρία που τους αξίζει, αλλά δεν βάζουν μυαλό ποτέ. Δεν θα σταματήσουμε να τους κυνηγάμε έως ότου εξαλειφθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης. Θα τους κάνουμε να υποφέρουν για αυτό που έκαναν», υποσχέθηκε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

