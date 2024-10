Παρά τις προσπάθειες που γίνονται ο θάνατος του Σινουάρ να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της επιθετικότητας του Ισραήλ κάτι τέτοιο δε διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, μετά και από την επίθεση που έγινε στο σπίτι του με drone, δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςδήλωσε πως η απόπειρα της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να δολοφονήσει τον ίδιον και τη σύζυγό του σήμερα ήταν «σοβαρό λάθος». Μάλιστα, έστειλε και ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ιράν και τους συμμάχους του.

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια δήλωση. «Λέω στους Ιρανούς και στους εταίρους τους του άξονα του κακού: όποιος κάνει κακό σε πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

Καμία από τις οργανώσεις που εκτοξεύουν πυρά εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβανομένης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Λίγο μετά το χτύπημα ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι προχώρησε σε νέο κύμα επιθέσεων στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δηλώνουν ότι η αεροπορία τους στόχευσε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ και το κέντρο διοίκησης του αρχηγείου των μυστικών υπηρεσιών στο Νταχίε.

«Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν πολλά μέτρα για να μετριαστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι», προσθέτουν, συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων έκδοσης προειδοποίησης εκκένωσης. Οι ζημιές και οι απώλειες από το χτύπημα εξακολουθούν να εκτιμώνται, αλλά τουλάχιστον ένα πολυώροφο κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Η ανάρτηση της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δηλώνουν ότι κατέστρεψαν σήραγγες που χρησιμοποιούν οι επίλεκτες δυνάμεις της Χεζμπολάχ Radwan, χρησιμοποιώντας «πάνω από 100 τόνους εκρηκτικών υλικών».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι χερσαίες δυνάμεις τους στο νότιο Λίβανο έχουν κατεδαφίσει πάνω από 50 φρεάτια τούνελ και υπόγειες υποδομές «σε τζαμιά, σχολεία και άλλα πολιτικά κτίρια» και έχουν σκοτώσει «πολλούς τρομοκράτες». Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν το Σάββατο φυλλάδια πάνω από τη νότια Γάζα. Σε αυτά αποτυπωνόταν το άψυχο σώμα του νεκρού επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ με το μήνυμα ότι «η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα».

Το μήνυμα συνέχισε λέγοντας: «Όποιος ρίξει το όπλο και παραδώσει τους ομήρους θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά». Φυσικά και οι δύο φράσεις είναι απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο Νετανιάχου μετά τον θάνατο του Σινουάρ.

The IDF dropped leaflets in Gaza with this message: «Sinwar ruined your lives, he hid in a dark den and was killed when he fled in panic. Hamas will no longer rule Gaza, you have a chance to free yourself from its tyranny. For those who lay down their weapons and return the… pic.twitter.com/kUJFcOYoTC

— Samantha Ettus (@samanthaettus) October 19, 2024