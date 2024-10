Στο πλαίσιο του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή ο Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να επισκεφτεί την Τρίτη και το Ισραήλ. Φυσικά πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού είναι δεδομένο ότι στο τραπέζι θα συζητηθεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Από την πλευρά των ΗΠΑ έχει εκφραστεί σε όλους τους τόνους η επιθυμία να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να είναι στις άμεσες προθέσεις του Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει επισημάνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

🇺🇸🇮🇱Secretary of State Blinken is expected to visit Israel on Tuesday as part of a trip to several countries in the Middle East, Israeli officials said

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024