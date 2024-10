Περίπου μία ώρα κράτησε η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Όλαφ Σολτς. Στη συνομιλία των δυο ηγετών, η οποία έγινε στο παλάτι Ντολμαμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν της διμερής σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και οι εξελίξεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά και γερμανικά Μέσα οι δύο άνδρες έδειξαν να αποκτούν ένα δίαυλο επικοινωνίας στο κομμάτι των προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και κυρίως για τα Eurofighter που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία. Αντίθετα, υπήρξε διαφωνία στο κομμάτι του Ισραήλ η οποία αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η δήλωση του Ερντογάν με την οποία ανοίγει τα σύνορα για Σύριους και τους Λιβανέζους οι οποίοι θέλουν να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη, αλλά και η τοποθέτηση του Σολτς για τα ελληνοτουρκικά.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για τη συνεργασία των δύο χωρών στην πολεμική βιομηχανία και τα Eurofighter είπε: «Στο πλαίσιο της προμήθειας προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας, επιθυμούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας αφήνοντας πίσω μας ορισμένα από τα προβλήματα του παρελθόντος».

Μάλιστα, το Anadolu μετέδωσε ότι το Βερολίνο έχει εγκρίνει πωλήσεις όπλων στην Τουρκία και «δεσμεύεται για περισσότερες».

#BREAKING Germany’s Scholz says Berlin recently approved arms sales to NATO ally Türkiye, adding that ‘there will be more’ pic.twitter.com/tyQOM5NkNU

— Anadolu English (@anadoluagency) October 19, 2024