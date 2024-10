Τα υψηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης, γνωστή και ως “καλή χοληστερόλη” σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και μια νέα μελέτη μπορεί να εξηγεί γιατί.

Μόλις οι γυναίκες φτάσουν στην εμμηνόπαυση, φαίνεται να είναι θέμα ποιότητας, παρά ποσότητας, της συνολικής χοληστερόλης που μεταφέρεται από τα σωματίδια HDL που κυκλοφορούν στο αίμα και αυτή η ποιότητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, εξηγεί η ομάδα των ερευνητών από το School of Public Health του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ.

Πώς συνδέονται Αλτσχάιμερ και καλή χοληστερόλη;

Τα σωματίδια HDL ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, τη σύνθεση και το επίπεδο λειτουργίας τους. Η ομάδα μέτρησε αυτά τα χαρακτηριστικά στο αίμα 503 γυναικών, αντλώντας δεδομένα από τη μελέτη HDL Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN).

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των μεγαλύτερων σωματιδίων HDL στο σώμα των γυναικών αυξήθηκε. Αυτά τα μεγαλύτερα σωματίδια φάνηκαν ότι δεν λειτουργούσαν τόσο καλά όσο τα μικρότερα.

Παράλληλα πραγματοποίησαν διαδοχικές αξιολογήσεις της γνωστικής λειτουργίας των συμμετεχόντων από το 2000 έως το 2016 και συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με αλλαγές στα σωματίδια HDL, τη σύνθεση και τη λειτουργία τους, καθώς οι γυναίκες μεγάλωναν.

«Είδαμε ότι ήδη από τη μέση ηλικία, οι γυναίκες που έχουν περισσότερα από τα μικρότερα σωματίδια και εκείνες των οποίων οι συγκεντρώσεις φωσφολιπιδίων στα σωματίδια αυξήθηκαν κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη επεισοδιακή μνήμη αργότερα στη ζωή τους», ανέφερε ο Δρ Samar R. El Khoudary, καθηγητής επιδημιολογίας στο Pitt Public Health, προσθέτοντας ότι η απώλεια της μνήμης εργασίας είναι το πρώτο σημάδι της νόσου του Alzheimer.

Η πρόληψη ξεκινά από τα 40

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συνήθειες υγείας – όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο Life’s Essential 8 της American Heart Association (Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, AHA) – μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των σωματιδίων HDL, για παράδειγμα αυξάνοντας τα πλούσια σε φωσφολιπίδια σωματίδια στην κυκλοφορία του αίματος.

«Αν και τα υψηλότερα επίπεδα καλής χοληστερόλης μπορεί να μην είναι προστατευτικά καθώς μεγαλώνετε, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειωθεί ο κίνδυνος, ξεκινώντας ήδη από τα σαράντα σας» αναφέρουν οι ίδιοι.

«Οι ίδιοι, τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου που υποστηρίζει η AHA, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής δραστηριότητας, του ιδανικού σωματικού βάρους και της διακοπής του καπνίσματος μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας» συμπληρώνουν.