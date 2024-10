Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από το Ισραήλ βήμα προόδου προς την εξάλειψη της απειλής που συνιστά η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Η δικαιοσύνη αποδόθηκε», δήλωσε η Χάρις στους δημοσιογράφους στο Μιλγουόκι.

«Ο Σινουάρ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία χιλιάδων αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου και των ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα», είπε.

«Αυτή η στιγμή μας δίνει την ευκαιρία να τερματίσουμε επιτέλους τον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε η Χάρις.

«Σήμερα μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι οικογένειες των θυμάτων της Χαμάς αισθάνονται μια αίσθηση ανακούφισης», πρόσθεσε.

Vice Pres. Kamala Harris on the killing of Hamas leader Yahya Sinwar by Israeli forces: “Hamas is decimated and its leadership is eliminated. This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza.” https://t.co/E55yOJ2fop pic.twitter.com/WnNNuutJWQ

— ABC News (@ABC) October 17, 2024