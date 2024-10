Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα Kan και Channel 12. Υπουργοί που συμμετέχουν στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενημερώθηκαν ότι ο Σινουάρ είναι πιθανότατα νεκρός, τόνισαν επίσης δύο άλλοι αξιωματούχοι.

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι πραγματοποιούνται εξετάσεις DNA στο πτώμα ενός μαχητή, για να εξακριβωθεί αν αυτό είναι του Σινουάρ. Ενώ τα δημοσιεύματα και οι εικασίες για τον θάνατο του Σινουάρ πληθαίνουν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε σε ανάρτηση στο Χ: «Θα φτάσουμε σε κάθε τρομοκράτη και θα τον εξοντώσουμε»

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” – Leviticus 26

Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7

