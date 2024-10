Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Σαχάρα πλημμύρισε.

Στη γνωστή έρημο βρέχει λίγα μόνο εκατοστά το χρόνο και σπάνια στα τέλη του καλοκαιριού. Ωστόσο για δύο μέρες τον Σεπτέμβριο έπεσε έντονη βροχή σε τμήματα της ερήμου στο νοτιοανατολικό Μαρόκο, εξαιτίας ενός συστήματος χαμηλών πιέσεων που πέρασε από τη βορειοδυτική Σαχάρα.

Τα προκαταρκτικά δορυφορικά δεδομένα της NASA έδειξαν σχεδόν 20 εκατοστά βροχής σε ορισμένα μέρη.

«Έχουν περάσει 30 έως 50 χρόνια από τότε που είχαμε τόση βροχή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο AP την περασμένη εβδομάδα ο Houssine Youabeb από την μετεωρολογική υπηρεσία του Μαρόκου.

Καθώς η βροχή κυλούσε πάνω στο έδαφος της ερήμου, δημιούργησε ένα νέο, υδάτινο τοπίο ανάμεσα στους φοίνικες και τη θαμνώδη χλωρίδα. Οι πιο δραματικές εικόνες έρχονται από την πόλη Merzouga της ερήμου, όπου η σπάνια πλημμύρα χάραξε νέες λίμνες στους αμμόλοφους.

Η βροχή γέμισε επίσης λίμνες που συνήθως είναι στεγνές, όπως αυτή στο Εθνικό Πάρκο Iriqui, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο του Μαρόκου. Οι δορυφορικές εικόνες της NASA από την περιοχή, που χρησιμοποιούν ψευδοχρώματα για να αναδείξουν καλύτερα τα νερά των πλημμυρών, δείχνουν νεοσχηματισμένες λίμνες σε ολόκληρες εκτάσεις της βορειοδυτικής Σαχάρας.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, στο μέλλον αναμένονται περισσότερες ακραίες βροχοπτώσεις στη Σαχάρα, καθώς η ρύπανση από ορυκτά καύσιμα συνεχίζει να θερμαίνει τον πλανήτη και να διαταράσσει τον κύκλο του νερού.

The Sahara Desert is flooding in Morocco for the first time in nearly 50 years after heavy rain. pic.twitter.com/20NDCdxjbP

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 13, 2024