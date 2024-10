Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν να περνούν από τον Λίβανο στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός απόψε, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ.

Το Ισραήλ γιορτάζει απόψε, μετά τη δύση του ηλίου, το Γιομ Κιπούρ. Οι σειρήνες ήχησαν στη Χερζλίγια λίγο μετά τις 22.00, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

«Μετά την εισβολή ενός εχθρικού αεροσκάφους, έγιναν απόπειρες αναχαίτισης» ανέφερε ο στρατός, προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να ακουστούν και άλλες εκρήξεις, λόγω αναχαιτίσεων ή (πτώσης) συντριμμιών».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα.

«Το συμβάν θεωρείται λήξαν», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

— 🇮🇱/ 🇱🇧 NEW: Footage shows Hezbollah drone passing over Israelis in Tel Aviv pic.twitter.com/NaHUqGpXd7

— Syria Truths (@TruthsSyria) October 11, 2024