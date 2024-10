Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων-ρουκετών ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις στο βορειοδυτικό Ισραήλ, και ενώ η χώρα ετοιμάζεται να γιορτάσει το Γιομ Κιπούρ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι «περίπου 80 βλήματα» εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Το Γιομ Κιπούρ (Ημέρα της Εξιλέωσης) είναι η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό.

Μεταξύ 17:21 και 17:24 «περίπου 80 βλήματα» εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο 12, το οποίο είχε ήδη διακόψει την κανονική ροή προγράμματος λόγω του Γιομ Κιπούρ, επέστρεψε στο ενημερωτικό του πρόγραμμα για ένα έκτακτο ολιγόλεπτο δελτίο μεταδίδοντας την είδηση για την εκτόξευση των βλημάτων αυτών.

#BREAKING Scenes of rockets launched from #Lebanon falling in several areas in the occupied north. #Israel #لبنان #Hezbollah‌ pic.twitter.com/KZYBSyBUHC

#BREAKING:

⚡️🇮🇱🇱🇧🚀ISRAEL SHUDDERS FROM ROCKET BARRAGE BLAST WAVES as dozens of #Hezbollah warheads rain down over North of country (top and bottom left vid), peppering ground with plumes of smoke while Israelis look on in terror. pic.twitter.com/Cv4y4XC127

— War Intensity (@War_Intensity) October 11, 2024