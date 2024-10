Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται το Ισραήλ εν μέσω της μεγάλης αργίας του Γιομ Κιπούρ, κατά την οποία οι Ισραηλινοί, από τη Δύση του ηλίου και για 25 ώρες, διέκοψαν οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Χθες (11/10) τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίστηκαν χθες, από τα ισραηλινά πλήγματα, τα περισσότερα στα νότια προάστια της Βηρυτού σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι αρχές του Λιβάνου κατέγραψαν 57 αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, στα νότια προάστια της Βηρυτού και ανατολικά, στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πριν από έναν χρόνο, σε ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 2.229 άνθρωποι και 10.380 είναι οι τραυματίες.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περίπου 187.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, ενώ άλλοι 430.000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα προς τη Συρία.

This is not Gaza. This is Lebanon now…

Imagine living in a world where you could get arrested or suspended for saying don’t kill children, because it will offend the killers. pic.twitter.com/B8RYVbdDA4

