Η ανακοίνωση του Ραφαέλ Ναδάλ ότι αποχωρεί από τη δράση σκόρπισε θλίψη σε όλους τους θαυμαστές του. Ο Ράφα αφήνει πίσω του μια τεράστια καριέρα η οποία δεδομένα άφησε το στίγμα της στο τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε το δικό του «αντίο» στον θρυλικό Ισπανό με φωτογραφίες από τις μεταξύ τους μονομαχίες και του ευχήθηκε να απολαύσει τη ζωή από εδώ και πέρα.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά αναφέρει: «Ράφα, Οι μάχες μας ήταν παθιασμένες, πολύχρωμες, εμβληματικές. Έμοιαζαν σε εσένα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το να μοιράζομαι το court μαζί σου, τόσο ως αντίπαλος όσο και ως συμπαίκτης. Απόλαυσε το επόμενο κεφάλαιο, φίλε. Vamos Ράφα, για πάντα»

Rafa,

Our battles were passionate, colourful, iconic. They resembled you.

It has been one of the great honours of my life to share the court with you, both as an opponent and as a teammate.

Enjoy your next chapter, amigo. Vamos Rafa, para siempre.

PS: Any finger, you cross 😉 pic.twitter.com/5GNw4gs1gx

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 11, 2024