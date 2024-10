Ακόμα ένα τραγικό βράδυ έζησε η Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να προχωρά σε μπαράζ χτυπημάτων σε πολλά μέτωπα. Σφοδρή ήταν η επίθεση στη Βηρυτό όπου οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν σε αποθήκες της Χεζμπολάχ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας υπό την ακριβή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, πραγματοποίησαν μια σειρά στοχευμένων επιθέσεων σε όλη τη Βηρυτό εναντίον πολλών αποθηκών πυρομαχικών και άλλων υποδομών τρομοκρατών στην περιοχή.

Πριν από τις επιθέσεις, ελήφθησαν πολλά μέτρα για να μειωθεί η πιθανότητα να βλάψουν όσους δεν εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων προς τον πληθυσμό της περιοχής. Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ τοποθετεί τα όπλα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της κάτω από κτίρια κατοικιών στην καρδιά της Βηρυτού και θέτει σε κίνδυνο τον πληθυσμό της περιοχής. Οι IDF θα συνεχίσουν να επιτίθενται δυναμικά, να βλάπτουν και να υποβαθμίζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» ανέφερε η ανακοίνωση της ισραηλινής αεροπορίας.

Βέβαια, από την πλευρά της η οργάνωση του Λιβάνου ισχυρίζεται ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ δεν έπληξαν κάποια από τις αποθήκες της, αλλά αγωγούς φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως απώθησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «απόπειρα» διείσδυσης του ισραηλινού στρατού στη μεθόριο, έπειτα από αρκετές ημέρες μαχών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το σιιτικό ένοπλο κίνημα ανέφερε πως «ομάδα στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού προσπάθησε να διεισδύσει (…) στην Μπλίντα» αλλά μαχητές του τους στοχοποίησαν «με πυρά πυροβολικού» και «τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν».

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 130 πυραύλους εναντίον της επικράτειας της χώρας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το οποίο επικαλείται τρεις ανώνυμες ιρανικές πηγές, υπάρχει αγωνία για την τύχη του Εσμαήλ Κανί. Πρόκειται για τον επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται στη Βηρυτό για να βοηθήσει την Χεζμπολάχ, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν φήμες σχετικά με την τύχη του έπειτα από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Την ίδια ώρα η σιωπή του Ιράν για το συγκεκριμένο θέμα ρίχνει και άλλο νερό στο μύλο των σεναρίων που θέλουν τον Κανί να είναι νεκρός.

Three Iranian Officials have now confirmed that Brigadier General Esmail Qaani, the Commander of the Quds Force under the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG), did traveled to Lebanon last week following the Assassination of Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah; to… pic.twitter.com/QfpSCDxY0v

— OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024