Χάθηκαν από χθες Παρασκευή (4/10) τα ίχνη του πιθανού διαδόχου του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, Χασίμ Σαφιεντίν, μετά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε το Ισραήλ, με τα σενάρια ότι είναι νεκρός να ενισχύονται.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ πραγματοποίησε αργά την Πέμπτη ένα μεγάλο πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, που σύμφωνα με τρεις ισραηλινούς αξιωματούχους, είχε στόχο τον Χασίμ Σαφιεντίν σε ένα υπόγειο καταφύγιο.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Λιβάνου τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο προάστιο της Βηρυτού – γνωστό ως Dahiyeh – εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να ερευνήσουν το σημείο της επίθεσης.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής για τον Σαφιεντίν μετά την επίθεση όπως αναφέρει το alarabiya.

🔊 Reports from Lebanon: «Intense Strikes in Dahiya, Beirut,» Explosions Heard in Various Areas, Described as a «Belt of Fire»

Lebanese media is reporting very intense strikes in the Dahiya district of Beirut, with the echoes of explosions reaching multiple areas. Some are… pic.twitter.com/XUC2bMFKub

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) October 3, 2024