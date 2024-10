Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού -κοντά σε τρεις τοποθεσίες που εκτιμά ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ- να εκκενώσουν αμέσως, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Μετά το μήνυμα – κάλεσμα, λιβανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού.

No words to describe what we are witnessing live on tv.#Beirut #Dahye#Lebanon#الضاحية #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/oUtFlmAiV9

